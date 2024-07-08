محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بفصول التعليم المزدوج
اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المرحلة الأولى للقبول بفصول التعليم والتدريب المزدوج للعام الدراسى ٢٠٢٤ /٢٠٢٥، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بحد أدنى ٢٢٠ درجة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل هذا العام بتخصص السكرتارية الطبية كفصل ملحق بمدرسة المروة الثانوية التجارية بالخارجة، وتخصص فني ملابس جاهزة كفصل ملحق بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية بنات.
يأتى ذلك فى ضوء إتاحة الفرص لجميع طلاب المحافظة؛ لاستكمال دراستهم بالتعليم الفني حيث أن نظام التعليم والتدريب المزدوج يُعد الأول من نوعه لخدمة أبناء الإقليم.
التقديم من خلال الرابط التالي:
https://dualedu.moe.gov.eg/home
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