رئيس جامعة الوادي الجديد يستقبل أعضاء لجنة اختيار عميدي كليتي العلوم والتربية الرياضية

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد بمكتبه، اليوم الإثنين، لجنة المقابلات للمرشحين لمنصب عميدي كليتي العلوم والتربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد.

ورحب رئيس الجامعة بأعضاء لجان اختيار عمداء كليات العلوم والتربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد ضيوف الجامعة وهم الدكتور مختار ابراهيم يوسف خلف نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد عبد الخالق تمام نائب رئيس جامعة بنى سويف لشئون التعليم والطلاب والدكتور علاء الدين حامد احمد عميد كلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد والأستاذ الدكتور عبد الفتاح بدر محمد بدر الأستاذ التفرغ بكلية العلوم جامعة حلوان.



وخلال اللقاء تبادل رئيس جامعة الوادي الجديد، مع ضيوف الجامعة وجهات النظر حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق أهداف ورؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد طنطاوى على أهمية الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية في مجال التخطيط التربوي للارتقاء وتطوير النظم التعليمية والإدارية بالمؤسسات التعليمية.

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