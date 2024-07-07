الأحد 07 يوليو 2024
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد الرابطة الصينية للتبادل الزراعي

الوفد الصيني، ڤيتو
الوفد الصيني، ڤيتو

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، وفد الرابطة الصينية للتبادل الزراعي الدولي ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، برئاسة الدكتور فو وينجي الأستاذ بالجامعة الزراعية الصينية، وتشنتاو نائب رئيس الرابطة الصينية، والدكتور الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، في مستهل زيارتهم للمحافظة؛ لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الاستثمارية المختلفة.

وقام أعضاء الوفد في بداية جولتهم التفقدية بالمحافظة، بتفقد حديقة ٣٠ يونيو بالخارجة وغرس فسائل النخيل ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظ، مشيدين بنجاح الدولة المصرية في صدارة الدول المصدرة لأجود أنواع التمور حول العالم.

بتكلفة ١٠ مليون جنيه: إنشاء وحدات فندقية بأسيوط 

وعلي جانب آخر، أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء أعمال رفع كفاءة مقر العقار التابع للمحافظة بحي السادات بمحافظة أسيوط بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة ١٠ مليون جنيه، والذي تم تخصيصه لإنشاء وحدات فندقية يخصص عائدها لصالح مؤسسة التكافل الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أنه تم تكليف الوحدة المحلية لمركز الخارجة بتنفيذ أعمال رفع الكفاءة للعقار المكون من ٦ طوابق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتنمية موارد مؤسسة التكافل للوفاء بدورها في دعم الحالات الأكثر احتياجًا والأسر المستحقة.

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