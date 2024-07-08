الإثنين 08 يوليو 2024
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استعدادا للعام الدراسى الجديد، تعليم الوادي الجديد يعقد اجتماع لجنة دعم اللامركزية

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

ترأس المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، اجتماع لجنة دعم اللامركزية بحضور المهندسة إيمان صبر مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، ومنسق عام اللامركزية بالمديرية وأسامة عز الدين مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وجميع أعضاء اللجنة المعنيين، جاء ذلك فى إطار الإستعداد للعام الدراسى الجديد 2024-2025م

أوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن اللقاء تضمن مناقشة توزيع مخصصات الصيانة البسيطة للإدارات وتوزيعها على المدارس وكذا توزيع مخصصات التعليم الفنى والمجتمعى.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة المرور  على المدارس للوقوف على جميع المتطلبات  وماتم تنفيذه من أعمال الصيانة، كما جرى مناقشة الحضور للمشكلات الطارئة ووضع الحلول المناسبة لضمان بدء عام دراسى ٱمن لطلاب المحافظة

وفي ختام اللقاء وجه وكيل تعليم الوادي الجديد، جميع الحضور، ببذل المزيد من الجهد  امن أجل تحقيق الاهداف المنشودة للإرتقاء بالعمل والنهوض به.

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