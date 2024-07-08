الإثنين 08 يوليو 2024
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تعليم الوادي الجديد: بدء تدريبات "طوَّر وغيَّر" للطلاب

مبادرة طور وغير
مبادرة طور وغير

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد،  اليوم الإثنين، بدء فعاليات تدريبات طور وغير والتى يجرى تنفيذها بالتنسيق مع مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية، وتستهدف  الصف الاول الاعدادى ( السنة المقيد بها  الطالب ) حتى  الصف الثانى الثانوى. 

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أنه يجرى تنظيم  التدريب on line للطلاب المستهدفين من جميع الإدارات التعليمية من سبق لهم التسجيل بالمبادرة ويتضمن عدة محاور منها  :

1-المسار التكنولوجى ( الديجيتال - مسار الأمن السيبرانى - مسار الذكاء الاصطناعى- مسار مايكروسوفت جرافيك )

2-المسار المهارى ( مهنى مستوى اول - مهنى مستوى 2- شباب المستقبل - ريادة الأعمال Entrepreneurship  - العمل المستقل ( Freelancer)

3-مسار البرمجة (برمجة مبتدئ  - برمجة متوسط)

 

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