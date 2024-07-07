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محافظات

الزملوط يلتقي قيادات الوادي الجديد وأبنائها ويشهد الاحتفال برأس السنة الهجرية

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة ١٤٤٦هجريا، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحاليين والسابقين، وممثلي النقابات والأحزاب السياسية، والأئمة ورجال الدين، والعمد والمشايخ بالمحافظة، وذلك حرصًا على لقاء قيادات المحافظة وأبنائها عقب تأدية اليمين الدستورية، وتزامنًا مع الاحتفال برأس السنة الهجرية، 

وفي كلمته قدّم محافظ الوادى الجديد، التهنئة بالعام الهجري داعيًا أن يكون عام خيرٍ وازدهار على مصر وشعبها، كما توجّه بالشكر لجميع القيادات التنفيذية والشعبية ولعموم المواطنين على ما بُذِل من جهد خلال السنوات الماضية، مُعربًا عن عظيم تقديره لثقة القيادة السياسية، وراجيًا من الله العون والتوفيق لتحقيق طموح القيادة السياسية وآمال أهالي المحافظة أن يكون الوادي الجديد هو مستقبل التنمية في مصر.

هذا وقد شهدت الاحتفالية فقرة من آداء كورال التربية والتعليم، وكلمةً للأوقاف حول "الهجرة النبوية الشريفة" والدروس الاستفادة منها.

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