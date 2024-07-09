بعد أزمة كولر، رئيس هيئة استاد القاهرة يوضح موقفه من مباراة الأهلي وبيراميدز

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي حقيقة رفضه إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز باستاد القاهرة بعد التصريحات التي أدلى بها مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي.

وقال رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي في تصريحات خاصة لـ فيتو: "لا صحة لهذا الكلام، واستاد القاهرة سيستضيف مواجهة الأهلي وبيراميدز المقبلة".

وأوضح عبد الوهاب خلال تصريحاته أنه خاطب رابطة الأندية المصرية المحترفة منذ أسبوع بغلق ستاد القاهرة الدولى يوم 26 من شهر يوليو الجارى وحتى الـ8 من أغسطس لبدء أعمال الصيانة واستعدادا للموسم المقبل.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويلتقي فريق الأهلي نظيره بيراميدزفي الساعة التاسعة مساء الجمعة 12 يوليو الجاري باستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 14 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي

وقال وليد عبد الوهاب في تصريحات سابقة: أرضية ستاد القاهرة الدولي لا يوجد بها حفر مثلما صرح المدير الفنى لفريق الأهلى ولماذا هذا الهجوم حاليا رغم خوض مباراة على هذا الملعب منذ ٣ ايام فقط.

واختتم عبد الوهاب: "تصريحات مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلي غريبة ومن شخص غير مسئول وخالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء تحدث معى هاتفيًا للاعتذار».

الاهلي وطلائع الجيش

وكان الأهلي حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

أهداف المباراة

سجل ثنائية الأهلي كل من عمرو السولية في الدقيقة 50 ووسام أبو علي في الدقيقة 54.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض 23 مباراة فقط حتى الآن، ويواصل مطاردة بيراميدز على صدارة المسابقة، حيث يتصدر الأخير برصيد 68 نقطة من 27 مباراة.

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بنتيجة 4-0 في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري ليواصل الفريق تحقيق انتصاراته في البطولة.

ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول في الجدول برصيد 68 نقطة، جمعها من 27 مباراة، فاز في 21 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.