تصريحات كولر تثير أزمة بملعب مباراة الأهلي وبيراميدز

أثارت تصريحات السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي حفيظة وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي بشأن أرضية الملعب.

وأكد رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي أنه يرفض استضافة مواجهة الأهلي وبيراميدز المقبلة بسبب تصريحات المدير الفنى السويسرى مارسيل كولر أمس خلال خطاب رسمى سوف يتم إرساله إلى مجلس إدارة القلعة الحمراء اليوم.

وأوضح وليد عبد الوهاب خلال تصريحات إذاعية أنه قام بمخاطبة رابطة الأندية المصرية المحترفة منذ أسبوع بغلق ستاد القاهرة الدولى يوم 26 من الشهر الجارى وحتى الـ8 من أغسطس لبدء أعمال الصيانة واستعدادا للموسم المقبل.

وأشار وليد عبد الوهاب إلى أن استاد السلام والمقاولون العرب الأقرب لاستضافة مواجهة الأهلى وبيراميدز المقبلة.

وتابع: أرضية ستاد القاهرة الدولي لا يوجد بها حفر مثلما صرح المدير الفنى لفريق الأهلى ولماذا هذا الهجوم حاليا رغم خوض مباراة على هذا الملعب منذ ٣ ايام فقط.

وأختتم وليد عبد الوهاب تصريحاته:"تصريحات مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلي غريبة ومن شخص غير مسئول وخالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء تحدث معى هاتفيًا للاعتذار».

وكان كولر أعرب عن حزنه لسوء أرضية ستاد القاهرة، قائلا: “أريد أن أتحدث في البداية عن حالة استاد القاهرة الدولي، كنا دائمًا نثق أن نلعب عليه وحاربنا من أجل ذلك، لكن حالة الملعب حاليًا أصبحت سيئة جدًا وأرضية الملعب سيئة جدًا، لا أعلم المهندسين لا يهتموا بإصلاحه أم ماذا؟ لكنني حزينًا لوصول ستاد القاهرة لهذه الحالة”.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره الأهلي في الساعة الثامنة مساء الجمعة 12 يوليو ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 14 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

أهداف المباراة

سجل ثنائية الأهلي كل من عمرو السولية في الدقيقة 50 ووسام أبو علي في الدقيقة 54.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض 23 مباراة فقط حتى الآن، ويواصل مطاردة بيراميدز على صدارة المسابقة، حيث يتصدر الأخير برصيد 68 نقطة من 27 مباراة.