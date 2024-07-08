بعد فوزه على الاتحاد برباعية، موعد مباراة بيراميدز والأهلي بالدوري

واصل فريق بيراميدز تصدره قمة جدول الدوري المصري الممتاز بعد فوزه اليوم برباعية نظيفة على الاتحاد السكندري.

مباراة الأهلي وبيراميدز، ويستعد فريق بيراميدز لمباراته المقبلة أمام النادي الأهلي ضمن اللقاء المؤجل ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره الأهلي في الساعة الثامنة مساء الجمعة 12 يوليو ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 14 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي ضد بيراميدز

وأعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر لمباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها الجمعة 12 يوليو الجاري، والمؤجلة من الأسبوع الـ14 لدوري نايل للموسم الجاري 2023 – 2024.

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بنتيجة 4-0 في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري ليواصل الفريق تحقيق انتصاراته في البطولة.

وقدم اللاعب مباراة غاية في القوة وساهم مع لاعبي فريقه في تحقيق الفوز الثالث عشر على التوالي، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

مباراة بيراميدز ضد الاتحاد

اكتسح فريق بيراميدز، نظيره الاتحاد السكندري برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة بيراميدز والاتحاد

أحرز رباعية بيراميدز فخري لاكاي ومحمد حمدي وفيستون ماييلي ومحمود زلاكة في الدقائق 27 و48 و59 و70.

لاكاي رجل مباراة بيراميدز والاتحاد

اختير لاعب نادي بيراميدز فخري لاكاي أفضل لاعب في لقاء الفريق أمام الاتحاد السكندري في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الاتحاد السكندري بالدوري

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول المسابقة ببطولة الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة جمعها من 30 مباراة، فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 10 لقاءات.

ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول في الجدول برصيد 68 نقطة، جمعها من 27 مباراة، فاز في 21 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.

أحداث مباراة بيراميدز والاتحاد

وفي بداية المباراة جاءت الكرة سجال في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين خلال الربع ساعة الأولى ثم في الدقيقة تسديدة من مصطفى فتحي لاعب بيراميدز حيث سلم الكرة من على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة يسارية صاروخية ولكن كرته علت العارضة.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 27 بعدما مرر فيستون ماييلي الكرة إلى فخري لاكاي داخل منطقة الجزاء الذي تسلمها وسدد على يسار الحارس المهدي سليمان داخل الشباك.

وفي الدقيقة 30 من المباراة أحرز ماييلي هدف ثاني لبيراميدز لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وسدد إسلام أبو سليمة كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء كادت ان تسكن الشباك ولكن اللاعب محمود مرعي تصدى لها من على خط المرمى.

العارضة تتصدى لعرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حولها فيستون ماييلي بضربة اصطدمت في العارضة وأمسكها الحارس المهدي سليمان

وأحرز محمد حمدي الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 48 بعدما مرر فيستون ماييلي الكرة إلى محمد حمدي داخل منطقة الجزاء الذي قابلها بتسديدة صاروخية تصدى لها الحارس المهدي سليمان ولكنها استقرت داخل الشباك

فيما أحرز فيستون ماييلي الهدف الثالث في الدقيقة 59، بعد استغل تمريرة بينية لينفرد بالمرمى ويسددها في شباك المهدي سليمان حارس الاتحاد.

واجري بيراميدز ثلاثة تبديلات دفعة واحدة بدخول أسامة جلال وأحمد توفيق وزلاكة وخروج محمود مرعي وفيستون ماييلي ومهند لاشين

وسدد زلاكة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس المهدي سليمان تصدى لها قبل أن يتابعها بتسديدة بيمناه ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب

وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 70 بعدما راوغ فخري لاكاي الحارس المهدي سليمان ومرر عرضية أرضية قابلها محمود زلاكة بتسديدة داخل الشباك

بيراميدز والاتحاد

دقيقة حداد على أحمد رفعت

الدوري المصري، وقبل انطلاق المباراة حرص فريقا بيراميدز والاتحاد والجماهير على الوقوف دقيقة حداد على الراحل أحمد رفعت فقيد الكرة المصرية الذي رحل فجر السبت الماضي إثر أزمة قلبية وقراءة الفاتحة على روحه بصوت عال من اللاعبين والجماهير.

بيراميدز والاتحاد يظهران بقميص أحمد رفعت

وظهر فريقا ناديي بيراميدز والاتحاد السكندري بقميص الراحل أحمد رفعت قبل مباراة الفريقين في الدوري الممتاز على استاد الإسكندرية