باحثة سياسية: مصر تعمل جاهدة لوقف نزيف الدم في فلسطين

أكدت رحمة حسن، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهمية توقيت لقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، بالمفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني أمس، خاصة في ظل سياسية التجويع التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين مع الحصار الكامل الذي تفرضه عليهم.

مصر تسعى لوقف إطلاق النار

وأضافت حسن، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ مصر تسعى مع كل المؤسسات للتوصل إلى حلول ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، مشيرة إلى وجود مفاوضات في القاهرة بوساطة مصرية قطرية لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.

وتابع أنّ مصر تعمل جاهدة على وقف نزيف الدم للشعب الفلسطيني، ولا تقبل سياسية الأمر الواقع التي تحاول إسرائيل فرضها على الشعب الفلسطيني، لافتة إلى تصاعد التطرف داخل حكومة الحرب الإسرائيلية خاصة بعد خروج التيار الوسطي من الحكومة.