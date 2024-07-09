الثلاثاء 09 يوليو 2024
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خارج الحدود

بالسكاكين، الاعتداء على ناشط معارض لـ حماس في غزة

الناشط الغزي أمين
الناشط الغزي أمين عابد، فيتو

 قالت عائلة الناشط الغزي أمين عابد المناهض لحركة حماس إنه تعرض لاعتداء من قبل مجموعة من الرجال يحملون الهراوات والسكاكين، ما استوجب دخوله المستشفى في حالة حرجة.

اعتداء على مجموعة من الرجال في غزة

وقال عامر بعلوشة، صديق الناشط، إن أكثر من 20 رجلا ملثما هاجموه، وعندما تدخل المارة، أطلق المهاجمون أعيرة نارية في الهواء وقالوا إنهم من الأمن الداخلي لحركة حماس.

ولم تعلق حماس على الحادث حتى الآن.

 وساعد عابد في تنظيم الاحتجاجات في عام 2019 بسبب الظروف الاقتصادية القاسية.

وتواجه الحركة الكثير من الأصوات المعارضة من داخل القطاع، حيث يرى البعض أنها كلفت الغزيين فاتورة باهظة للغاية عقب هجوم 7 أكتوبر.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية داخل القطاع ما يعمق سوق الأوضاع المعيشية والصحية أكثر.

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