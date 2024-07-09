اعتقال رجل حاول إشعال النار في القصر الملكي بأوسلو (صور وفيديو)
ألقى رجل زجاجتين حارقتين على القصر الملكي في أوسلو حسب الشرطة النرويجية.
وقالت الوكالة في تقرير اليوم الثلاثاء، إن الرجل الذي كان على كرسي متحرك كهربائي ألقى عدة عبوات حارقة على القصر الملكي في أوسلو".
وأشارت إلى أن الرجل قال لشاهد في البداية إن لديه قنبلة، ثم ألقى زجاجتين من المولوتوف باتجاه الجزء الخلفي من المبنى.
و تم إخماد الحريق بسرعة، واعتقال المهاجم المزعوم.
ولا يزال الدافع وراء الجريمة مجهولا.
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