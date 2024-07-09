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اقتصاد

ارتفاعات مستمرة في أسعار اللحوم، شعبة القصابين تكشف أسباب الأزمة وتوقعات الفترة المقبلة

أسباب ارتفاع أسعار
أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

سجلت أسعار اللحوم ارتفاعات متتالية في الأسواق رغم انتهاء موسم عيد الأضحى، وما زالت بعض محلات الجزارة مغلقة بالتزامن مع إجازة الجزارين التي تبدأ مع نهاية أيام عيد الأضحى، فما هي أسباب الارتفاعات في سعر اللحوم ومتى تعود إلى معدلاتها السعرية الطبيعية؟. 

السوق يعاني من أزمة نقص العجول البلدية

قال شلبي جابر عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن أسعار اللحوم ارتفعت في الأسواق بالرغم من عدم عمل محلات الجزارة بكامل طاقتها بسبب أزمة نقص العجول البلدية في السوق. 

 

السوق المحلية تعاني من نقص كميات العجول منذ موسم عيد الأضحى 2023

وأوضح عضو شعبة القصابين لـ “فيتو” أن السوق المحلية تعاني من نقص كميات العجول منذ موسم عيد الأضحى 2023، وهي أزمة لم تحل منذ العام الماضي، تداعياتها مستمرة حتى بعد إنتهاء موسم عيد الأضحى 2024.

 الحكومة استطاعت حل الأزمة مؤقتا في عيد الأضحى

وأضاف: أن الحكومة استطاعت حل الأزمة مؤقتا في عيد الأضحى، من خلال استيراد مئات الألوف من رؤوس الماشية خلال الموسم، لكنها كانت موجة للذبح خلال عيد الأضحى. 

 

كان يجب استيراد عجول للتربية وليس للذبح فقط في العيد 

وتابع شلبي جابر عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة: أن السوق المحلية لم تكن تحتاج لاستيراد العجول لسد احتياجات الاستهلاك في العيد فقط، بل هي أزمة ممتدة لما بعد العيد، لذلك كان على الحكومة عند استيرادها لروؤس الماشية للذبح؛ استيراد عدد آخر للتربية وتوزيعها على المزارعين وأصحاب مزارع إنتاج الثروة الحيوانية، حتى تضمن حل الأزمة، ووجود كمية من الماشية في السوق لسد احتياجات المستهلكين لمدة ٣ أشهر بعد عيد الأضحى، لحين إيجاد حل عملي لمواجهة أزمة نقص كميات العجول في مصر. 

شلبي جابر، فيتو

عيد الأضحى 2024 شهد ذبح أكبر كمية من العجول الصغيرة

وقال جابر إن الأزمة تفاقمت خلال موسم عيد الأضحى مع ذبح أكبر كمية من العجول صغيرة الوزن والسن، إذ مع ارتفاع أسعار اللحوم؛ انصب اهتمام المواطنين خلال عيد الأضحى على ضرورة شراء أضحية مناسبة للظروف المادية بهدف عدم (قطع عادة التضحية)؛ لذلك كان مستهدفهم شراء العجول صغيرة الوزن حتى لا يزيد سعرها على 70 ألف جنيه. 

لا توجد عجول نستطيع بها سد احتياجات الاستهلاك خلال الشهور المقبلة

وأضاف أن التضحية بالعجول صغيرة السن كانت من المصائب التي ستزيد من حجم أزمة ارتفاع أسعار اللحوم في السوق خلال الفترة المقبلة، لأنه لم يتبق إلا الماشية كبيرة السن والتي حاليًا يتم ذبحها بعد إنتهاء الموسم لسد احتياجات المستهلكين، ولا يوجد عجول نستطيع بها سد احتياجات الاستهلاك خلال الشهور المقبلة. 

توقعات بمواصلة الارتفاعات في أسعار اللحوم بالسوق

وأشار  شلبي جابر إلى أن كل هذه الأمور تعد مؤشرات لمواصلة ارتفاعات اللحوم خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يرتفع سعر كيلو القائم من اللحوم من 180 جنيهًا (سلت أي تسليم المذبح) إلى 200 جنيه، وذلك مع قرب إنتهاء إجازة معظم الجزارين والعودة للعمل، وبداية زيادة طلبات الشراء من المواطنين مرة أخرى. 

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