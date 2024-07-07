الأحد 07 يوليو 2024
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صحة ومرأة

احذر أعراض نقص فيتامين د، وتعرف على فوائده لصحتك

فيتامين د
فيتامين د

 أعراض نقص فيتامين د، يمكن أن تختلف أعراض نقص فيتامين د من شخص لآخر، وقد لا تظهر أي أعراض على البعض، هذا ما أكده الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة.

أهم أعراض فيتامين د الشائعة
 

اعراض نقص فيتامين د

وأضاف الدكتور محمد، أنه يمكن اكتشاف أعراض نقص فيتامين د، من خلال ما يستعرضه في السطور التالية:
آلام العظام والعضلات:
     قد تشعر بألم أو ضعف في العظام، خاصة في الظهر أو الحوض أو الساقين.
    قد تعاني من آلام في العضلات أو تشنجات، خاصة في الساقين.

التعب والإرهاق:
     قد تشعر بالتعب الشديد أو قلة الطاقة دون سبب واضح.

ضعف العظام:
     قد تصبح عظامك أكثر هشاشة، مما يجعلك أكثر عرضة للكسور.

آلام المفاصل:
     قد تشعر بألم أو تيبس في المفاصل.

تساقط الشعر:
     قد تفقد المزيد من الشعر بشكل غير عادي.

اكتئاب أو تقلبات المزاج:
     قد تشعر بالحزن أو الاكتئاب بدون سبب واضح، أو قد تعاني من تقلبات مزاجية.

ضعف التئام الجروح:
     قد تستغرق الجروح وقتًا أطول للشفاء.

زيادة خطر الإصابة بالعدوى:
     قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، مثل نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية.

أعراض قد تظهر في الحالات الشديدة:

آلام في الصدر أو ضيق في التنفس:  قد يحدث ذلك بسبب انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم.
تشنجات العضلات: قد تحدث تشنجات عضلية مفاجئة وشديدة.

نوبات صرع: في الحالات النادرة، قد تسبب نقص فيتامين د نوبات صرع.

الكساح: يحدث الكساح بشكل شائع عند الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين د الشديد، ويسبب تقوس الساقين وتشوهات العظام الأخرى.

ولفت الدكتور محمد، أنه قد لا تظهر أي أعراض نقص فيتامين د على بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د، حتى يصبح النقص شديدًا، كما يمكن أن تسبب بعض الحالات الطبية الأخرى أعراضًا مشابهة لأعراض نقص فيتامين د، لذلك من المهم استشارة الطبيب لتحديد التشخيص الصحيح.

فوائد فيتامين د

فوائد فيتامين د للجسم:

وأشار الدكتور محمد، إلى أنه لابد أن نعي جيدا فوائد فيتامين د، حتى يمكننا أن نلتفت لأعراض نقصه، لعلاجها سريعًا، وهو ما يستعرضه في السطور التالية:

العظام والعضلات:
الحفاظ على صحة العظام والعضلات: يُعد فيتامين د ضروريًا لامتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهما معادن أساسية لصحة العظام. 
الوقاية من هشاشة العظام: يقلل فيتامين د من خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة لدى كبار السن.
تقوية العضلات: يُساعد فيتامين د على تحسين وظائف العضلات وقوتها.

الجهاز المناعي:
دعم وظائف الجهاز المناعي: يُساعد فيتامين د على تنظيم وظائف الجهاز المناعي ومكافحة العدوى.
تقليل خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية: رُبط انخفاض مستويات فيتامين د بزيادة خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب المتعدد.

الصحة العامة:
الوقاية من بعض أنواع السرطان: تُشير بعض الدراسات إلى أن فيتامين د قد يُساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والثدي والبروستاتا.
تحسين صحة القلب: يُساعد فيتامين د على تنظيم ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
تحسين وظائف الدماغ: فيتامين د يلعب دورًا في وظائف الدماغ والذاكرة.
تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب: رُبط انخفاض مستويات فيتامين د بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.
تحسين صحة الحوامل: يُساعد فيتامين د على نمو عظام الجنين وأسنانه بشكلٍ سليم.
تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني: تُشير بعض الدراسات إلى أن فيتامين د قد يُساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

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