فوائد الزعتر، لتقوية جهاز المناعة وخفض ضغط الدم

فوائد الزعتر للصحة عديدة، ويعد الزعتر من أشهر الأعشاب والنباتات العطرية التي تُستخدم على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم، ليس فقط لطعمه اللذيذ الذي يضفيه على الطعام، بل أيضًا لفوائده الصحية المتعددة.

أهم فوائد الزعتر للصحة

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الزعتر للصحة عديدة، نظرا لما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، كما يلي:

الزعتر مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة العامة، مثل:

فيتامين A

فيتامين C

فيتامين K

الثيامين

الريبوفلافين

النياسين

المغنيسيوم

الكالسيوم

الحديد

البوتاسيوم

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ولذلك يقدم الزعتر للصحة العديد من الفوائد، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يساعد الزعتر على تحسين عملية الهضم، ويُخفف من الانتفاخات والغازات، ويُعالج عسر الهضم.

يعد مضادًا طبيعيًا للتشنجات، ممّا يُساعد في علاج المغص وآلام القولون.

يطرد الديدان المعوية.

تقوية جهاز المناعة

غني بمضادات الأكسدة، مثل: فيتامين C، والمنغنيز، التي تُعزز عمل الجهاز المناعي.

يساعد في مكافحة الالتهابات البكتيرية والفطرية والفيروسية.

علاج أمراض الجهاز التنفسي

يستخدم لعلاج السعال ونزلات البرد والتهاب الحلق.

يخفف من أعراض الربو والتهاب الشعب الهوائية.

يساعد على طرد البلغم.

يساعد في خفض ضغط الدم.

يعالج بعض مشاكل البشرة، مثل: حب الشباب والأكزيما.

يخفف من آلام المفاصل والروماتيزم.

يحسن المزاج ويُقلل من التوتر والقلق.

يدر البول.

ينشط الشهية.

طرق استخدام الزعتر

شاي الزعتر: يُغلى الماء ويضاف إليه أوراق الزعتر المجففة أو الطازجة، ويُترك لِينقع لِعدة دقائق ثم يُصفّى ويُشرب.

إضافته إلى الطعام: يستخدم الزعتر الطازج أو المجفف لإضافة نكهة مميزة إلى مختلف الأطباق، مثل: اللحوم، والدجاج، والأسماك، والخضروات.

زيت الزعتر: يستخدم موضعيًا لعلاج بعض مشاكل البشرة، أو يُضاف إلى حمام الماء الدافئ.

فوائد الزعتر للبشرة



الزعتر وفوائده

أضافت الدكتورة هدى، أن الزعتر من الأعشاب العطرية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، وفي السطور التالية، تستعرض بعض فوائد الزعتر للبشرة:

مضاد للأكسدة

يحتوي الزعتر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين C وحمض الروزمارينيك، التي تُساعد على حماية البشرة من التلف الذي تُسببه الجذور الحرة، ممّا يُؤخر ظهور علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

مضاد للالتهابات

يعرف الزعتر بخصائصه المُضادة للالتهابات، ممّا يجعله علاجا فعّالًا لمختلف مشاكل البشرة الالتهابية، مثل حب الشباب، والأكزيما، والصدفية.

مضاد للبكتيريا والفطريات

يساعد الزعتر على مكافحة البكتيريا والفطريات التي تُسبب العدوى الجلدية، مثل حب الشباب، والتهاب الجريبات، وقدم الرياضي.

منظم لإفراز الدهون

يساعد الزعتر على تنظيم إفراز الغدد الدهنية في البشرة، ممّا يُقلّل من دهنية البشرة، ويُساعد في علاج حب الشباب.

مفتح للبشرة

يُساعد الزعتر على تفتيح البشرة، وإزالة البقع الداكنة، وتوحيد لونها.

مرطب للبشرة

يساعد الزعتر على ترطيب البشرة، والحفاظ على نعومتها وليونتها.

طرق استخدام الزعتر للبشرة

غسول للوجه

يمكن غلي أوراق الزعتر في الماء، ثمّ تركها تبرد واستخدامها لغسل الوجه صباحًا ومساءً.

تونر للبشرة

يُمكن استخدام منقوع الزعتر كتونر للبشرة بعد تنظيفها.

قناع للوجه

يمكن خلط أوراق الزعتر المطحونة مع العسل أو الزبادي، وتطبيقها على الوجه كقناع لتنظيف البشرة وترطيبها.

زيت الزعتر

يُمكن استخدام زيت الزعتر المخفف مع زيت ناقل، مثل زيت جوز الهند، لتدليك البشرة وتنعيمها.