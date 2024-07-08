مياه الفيوم: قطع الخدمة عن قرى إطسا ويوسف الصديق بسبب كسر مفاجئ

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عن وجود كسر بخط مياه الشرب قطر 600 مليمتر أمام عزبة الميتة طريق- دفنو قلهانة التابع لمركز إطسا، ما يستلزم قطع المياه اعتبارا من العاشرة صباحا غد الثلاثاء وحتى العاشرة مساءا من نفس اليوم، ليتم اصلاح الكسر.

المناطق المتأثرة بقطع مياه الشرب غد الثلاثاء

ويتأثر بقطع مياه الشرب غد، من مركز اطسا قري " قلمشاة - مطول - بحر ابو المير - جردو - الونايسة - ابو جندير ".

ويتأثر من مركز يوسف الصديق قري " الحامولي - النزلة "، وشددت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى علي المواطنين والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة قطع المياه.

شكاوي الأهالي من ضعف ضغوط مياه الشرب

توجه وفد من القيادات الشعبية إلى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ويضم الوفد أمناء عدد من الأحزاب السياسية بمركز سنورس، لعرض مشكلات مياه الشرب بالمركز، بعد أن أصبحت مشكلة مزمنة، وحضر اللقاء مجلس إدارة الشركة، والمهندس سامى كامل رئيس قطاع المياه، والمهندس مسعد محمد مدير عام الشبكات

خريطة المناطق المتضررة من ضعف مياه الشرب بسنورس

عرض الوفد الشعبي مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب بمدينة سنورس، وعدد من المناطق الأكثر تأثرا، ومنها شارع الحرية، وطريق سنورس الفيوم القديم، وخلف الساحة، وبورة الزيني، وشارع زكي فانوس، والملاحة، بالإضافة إلى الشوارع المتفرعة منها.

كما عرض الوفد الشعب مشكلات مياه الشرب في قرى سنهور القبلية، وزبط، والجيل، والمثلث، والشيخ سعد، والشادر، والمزاد، ومنطقة المعهد الدينى بفيديمين، وتوابع قرى منشأة طنطاوى، وسنهور البحرية، ورحيل، ومنشأة سنورس، والشوبك.

إجراءات سريعة لحل المشكلة

وقال مدير عام الشبكات بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه سيتم تكليف فريق عمل لقياس الموازنات اللازمة لضمان وصول المياه الي المناطق المتضررة.

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