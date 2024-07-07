الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لجنة من المجلس الأعلى تزور جامعة الفيوم لاعتماد اختبارات التحول الرقمي

وفد المجلس الأعلى
وفد المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الفيوم، فيتو

استقبل الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد اختبارات التحول الرقمي بمركز معلومات جامعة الفيوم.

وتفقدت اللجنة معامل الاختبارات بمركز المعلومات، وتم عرض موقف المركز من التدريب على التحول الرقمي.

 وتابعت اللجنة سير الاختبارات بالمركز، مع توضيح إجراءات التسجيل والدخول للاختبارات وآلية عمل كنترول الملاحظات.

تسجيل 86 رسالة ماجستير ودكتوراه

وكان مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بجامعة الفيوم، قد عقد جلسته رقم 205، برئاسة  الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، اليومَ الأحد، بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزية.

 

جدول أعمال مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الخارجية

وافقَ المجلس على تسجيل مجموعة من الدرجات العلميَّة؛ بلغ عَدَدها 52 ماجستير، و34 دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها، كما ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.

مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم

أكد رئيس جامعة الفيوم، الدكتور ياسر مجدي حتاتة، أن مجلس شئون التعليم والطلاب عقد أيضا جلسته رقم 212، اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الحامعة.

جدول أعمال مجلس شئون التعليم والطلاب

 وأوضح أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات، منها خطاب مدير مركز نظم المعلومات الإدارية بخصوص تصميم نظام خاص بالتحويلات الداخلية والخارجية، وخطاب عميد كلية الألسن بخصوص طلب توقيع اتفاقية بين جامعة الفيوم والمعهد الصيني للعلوم والتعاون، التي يتم من خلالها توفير مدرسين لغة صينيه للتدريس بقسم اللغة الصينية بالكلية.

كما ناقش المجلس قرار مجلس كلية الصيدلة بالموافقة على مذكرة تفاهم بين كلية الصيدلة بالفيوم ونظيرتها بجامعة Borneo Lestari بدولة إندونيسيا.

مياه الفيوم: انقطاع الخدمة بمركز سنورس غدا لإجراء أعمال الصيانة

مياه الفيوم تعقد مؤتمرا جماهيريا لاستعراض أحد مشروعات توسعات الصرف الصحي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم التدريب علي التحول الرقمي الدراسات العليا والبحوث الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم العلاقات الخارجية المجلس الأعلى للجامعات شئون التعليم والطلاب شئون الدراسات العليا

مواد متعلقة

مياه الفيوم: انقطاع الخدمة بمركز سنورس غدا لإجراء أعمال الصيانة

حالة الطقس غدا الأحد 7-7-2024 في محافظة الفيوم

مياه الفيوم تعقد مؤتمرا جماهيريا لاستعراض أحد مشروعات توسعات الصرف الصحي

غدا فتح الباب، طرق التقدم إلى مدارس التعليم المزدوج بمحافظة الفيوم

الأكثر قراءة

خلل كهربي مميت بالقلب، جمال شعبان يكشف السبب الحقيقي لوفاة أحمد رفعت

وظائف خالية بوزارة الصحة، اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

ميدو يكشف عورات الكرة المصرية بعد وفاة أحمد رفعت: الفاسدون وصلوا لقمة إدارتها (فيديو)

إبراهيم فايق يعتذر عن عدم الظهور اليوم على MBC مصر

تفاصيل مسيرة الطرق الصوفية احتفالا بالعام الهجري الجديد (فيديو وصور)

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الأحد 07- 07- 2024

تغييرات عديدة في تشكيل الزمالك الرسمي أمام الإسماعيلي بالدوري الممتاز

النيابة تستدعي إمام عاشور في واقعة مول الشيخ زايد

منوعات

المزيد

كوكتيل مواهب، محطات هامة في مسيرة أسطورة المصارعة جون سينا (صور)

رد فعل الأمير ويليام على تأهل إنجلترا لنصف نهائي يورو 2024 (فيديو)

أم بريطانية تختار الموت الرحيم بسبب زوجها

من بينها السعودية والكويت، موجة حر شديدة تضرب دول عربية

المزيد

خدمات

المزيد

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد

الكيلو يبدأ من 280 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد 7-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

حصيلة كبيرة لخسائر جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نساء لهن في الهجرة شأن، من هي أول سيدة هاجرت إلى الحبشة؟

الإفتاء تكشف سبب بدء العام الهجري بشهر المحرم

أمين الفتوى بدار الإفتاء: الهجرة علمتنا أن الإنسان يمكنه أن يبدأ من جديد في أي لحظة

المزيد
الجريدة الرسمية