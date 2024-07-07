لجنة من المجلس الأعلى تزور جامعة الفيوم لاعتماد اختبارات التحول الرقمي

استقبل الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد اختبارات التحول الرقمي بمركز معلومات جامعة الفيوم.

وتفقدت اللجنة معامل الاختبارات بمركز المعلومات، وتم عرض موقف المركز من التدريب على التحول الرقمي.

وتابعت اللجنة سير الاختبارات بالمركز، مع توضيح إجراءات التسجيل والدخول للاختبارات وآلية عمل كنترول الملاحظات.

تسجيل 86 رسالة ماجستير ودكتوراه

وكان مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بجامعة الفيوم، قد عقد جلسته رقم 205، برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، اليومَ الأحد، بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزية.

جدول أعمال مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الخارجية

وافقَ المجلس على تسجيل مجموعة من الدرجات العلميَّة؛ بلغ عَدَدها 52 ماجستير، و34 دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها، كما ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.

مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم

أكد رئيس جامعة الفيوم، الدكتور ياسر مجدي حتاتة، أن مجلس شئون التعليم والطلاب عقد أيضا جلسته رقم 212، اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الحامعة.

جدول أعمال مجلس شئون التعليم والطلاب

وأوضح أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات، منها خطاب مدير مركز نظم المعلومات الإدارية بخصوص تصميم نظام خاص بالتحويلات الداخلية والخارجية، وخطاب عميد كلية الألسن بخصوص طلب توقيع اتفاقية بين جامعة الفيوم والمعهد الصيني للعلوم والتعاون، التي يتم من خلالها توفير مدرسين لغة صينيه للتدريس بقسم اللغة الصينية بالكلية.

كما ناقش المجلس قرار مجلس كلية الصيدلة بالموافقة على مذكرة تفاهم بين كلية الصيدلة بالفيوم ونظيرتها بجامعة Borneo Lestari بدولة إندونيسيا.

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