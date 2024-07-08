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محافظات

التضامن تنظم قافلة طبية للأسر الأولى بالرعاية بمركزي الفيوم وسنورس

قوافل طبية مجانية
قوافل طبية مجانية بالفيوم، فيتو

 نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرى الشيخ فضل وسيلا وتوابعها بمركز الفيوم، وقريتي ابهيت والسليين بمركز سنورس فى محافظة الفيوم بالتعاون مع إحدي المؤسسات الخيرية، ومستشفى جامعة الفيوم.

 

خدمات القافلة ومعايير اختيار المستفيدين

 وقال جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية استهدفت كل العزب والنجوع بالتعاون مع مستشفيىجامعة الفيوم، ويستفيد من الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير،  أهمها أن تكون  الأسر بلا عائل، والأرامل والأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه عن الكسب.

وأضاف أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، وتحملت المؤسسة المشاركة نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، من مقر إقامتهم وحتي مستشفي جامعة الفيوم، بالاضافة الى صرف الدواء وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان.

 

خدمات الجمعيات والمؤسسات الخيرية للاسر الأولي بالرعاية

وتابع أن  الجمعيات والمؤسسات الخيرية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات، ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر الأولى بالرعاية، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي وتجهيز العرائس اليتيمات.

 

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