مياه الفيوم تعقد مؤتمرا جماهيريا لاستعراض أحد مشروعات توسعات الصرف الصحي

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، لقاء جماهيريا بعزبة عبد العليم إبراهيم التابعة لقرية منشأة طنطاوي بمركز سنورس، تمهيدا لبدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وبنك الاستثمار الأوروبي EIP ومنحة من الاتحاد الأوروبي.

القري المستفيدة من المشروع

ويخدم المشروع قري عبد العليم إبراهيم - منشأة طنطاوي - وقري منشأة السادات - عبدالله عليوة - محمد يوسف وحده محليه السعيدية، وحضر اللقاء احمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لمنشاة طنطاوي، وشعبان سيد أمين رئيس الوحدة المحلية بالسعيدية، ومسئول المكون المجتمعي بشركة مياه الفيوم، وأعضاء من وحدة تنفيذ المشروع بالشركة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

وخلال اللقاء تم التعريف بالمشروع ومكوناته، وآلية الشكوي والتظلمات، والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم والرد على استفساراتهم.

دور المكون المجتمعي في إنجاز المشروعات

وجاء في بيان شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن أهم عناصر إنجاز مشروعات توسعات الصرف الصحي هو الشراكة المجتمعية، وزيادة تفعيل دور المكون المجتمعي، وتكثيف اللقاءات الجماهيرية، والسعي لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي بجميع فئاته، وتعزيز ورفع وعي المواطن وإتاحة كافة المعلومات حتى يكون شريكا في الحفاظ على المشروعات التي تنفذها الدولة وحمايتها والمساهمة الفاعلة في تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات

مساهمة مشروعات توسعات الصرف الصحي في التنمية المحلية

كما أوضح البيان أن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم يعد نقلة كبيرة لسكان القري المحرومة، والأكثر احتياجاََ من خلال توفير خدمات الصرف الصحي بتلك القرى، وتحسين نوعية الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون، والحفاظ على البيئة والقنوات المائية من التلوث

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