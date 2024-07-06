مياه الفيوم: انقطاع الخدمة بمركز سنورس غدا لإجراء أعمال الصيانة

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن خزان بيهمو بمركز سنورس، يخضع للصيانة غدا الأحد، لتحسين الخدمة في بعض قرى مركز سنورس، وتردي أعمال الصيانة إلى قطع مياه الشرب عن بعض القرى لمدة 10 ساعات، تبدأ العاشرة صباحا، وتستمر حتى الثامنة مساءا.

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب

وأضاف بيان الشركة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب غدا هي، مدينة سنورس بالكامل، وقرى الزاوية الخضراء، ألهبت الحجر، بيهمو، الحناوي، المناوي، وتوابعهم، وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات والعيادات تخزين احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع، مع توفير سيارات لنقل المياه في حالة الاحتياجات القصوي.

لقاء جماهيري لعرض أحد مشروعات توسعات الصرف الصحي

وكانت قد عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، لقاءا جماهيريا بعزبة عبد العليم ابراهيم التابعة لقرية منشأة طنطاوي بمركز سنورس، تمهيدا لبدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وبنك الاستثمار الأوروبي EIP ومنحة من الاتحاد الأوروبي.

القرى المستفيدة من المشروع

ويخدم المشروع قرى عبد العليم إبراهيم - منشأة طنطاوي - وقرى منشأة السادات - عبدالله عليوة - محمد يوسف وحدة محلية السعيدية، وحضر اللقاء أحمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لمنشاة طنطاوي، وشعبان سيد أمين رئيس الوحدة المحلية بالسعيدية، ومسئول المكون المجتمعي بشركة مياه الفيوم، وأعضاء من وحدة تنفيذ المشروع بالشركة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

وخلال اللقاء تم التعريف بالمشروع ومكوناته، وآلية الشكوى والتظلمات، والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم والرد على استفساراتهم.

دور المكون المجتمعي في إنجاز المشروعات

وجاء في بيان شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن أهم عناصر إنجاز مشروعات توسعات الصرف الصحي هو الشراكة المجتمعية، وزيادة تفعيل دور المكون المجتمعي، وتكثيف اللقاءات الجماهيرية، والسعي لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي بجميع فئاته، وتعزيز ورفع وعي المواطن وإتاحة كافة المعلومات حتى يكون شريكا في الحفاظ على المشروعات التي تنفذها الدولة وحمايتها والمساهمة الفاعلة في تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات.

مساهمة مشروعات توسعات الصرف الصحي في التنمية المحلية

كما أوضح البيان أن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم يعد نقلة كبيرة لسكان القري المحرومة والأكثر احتياجاََ من خلال توفير خدمات الصرف الصحي بتلك القرى وتحسين نوعية الحياة الصحية والإجتماعية والإقتصادية للمواطنين والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون والحفاظ على البيئة والقنوات المائية من التلوث.

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