محاذير استخدام الأفيون رغم فوائده الطبية

فوائد الأفيون، الأفيون من الأعشاب الشهيرة التي تستخدم في الأعمال الطبية والتخدير وللأسف يستخدم في صناعة المخدرات.

وفوائد الأفيون، عديدة وكان يستخدم في الطب القديم وحاليًّا يدخل في صناعة الأدوية خاصة المسكنات والمهدئات، ويوضع قيود على زراعته حتى لا يستخدم في تجارة المخدرات.

أهمية الأفيون

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الأفيون هو مادة مستخلصة من نبات الخشخاش، وقد استخدمت عبر التاريخ لأغراض طبية وترفيهية على حد سواء، ويعتبر الأفيون مصدرًا لعدة مركبات مهمة مثل المورفين والكودايين التي تستخدم بشكل واسع في الطب الحديث لتخفيف الألم، وعلى الرغم من أن استخدام الأفيون قد يكون محفوفًا بالمخاطر، إلا أن له فوائد عديدة إذا استخدم بشكل صحيح وتحت إشراف طبي.

فوائد الأفيون للصحة

فوائد الأفيون للصحة

وأضاف أخصائى التغذية العلاجية أن من فوائد الأفيون:

دوره الفعّال في تسكين الألم، وتحتوي الأفيونات على مركبات فعالة ترتبط بمستقبلات معينة في الجهاز العصبي المركزي لتخفيف الإحساس بالألم.

يعتبر المورفين، المستخلص من الأفيون، أحد أقوى مسكنات الألم المستخدمة في الطب الحديث، وهو يُستخدم بشكل شائع لعلاج الآلام الحادة والمزمنة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالسرطان والإصابات الجسدية الحادة.

يمكن استخدام الأفيونات لعلاج السعال الحاد، والكودايين، الذي يستخلص أيضًا من الأفيون، يُستخدم في تركيب بعض الأدوية المثبطة للسعال، حيث يعمل الكوديين على تثبيط مراكز السعال في الدماغ، مما يساعد على تقليل السعال الجاف والمستمر، وهذا الاستخدام يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للمرضى الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي أو حالات السعال الناتج عن أمراض مزمنة مثل الربو.

يستخدم الأفيون أيضًا في بعض الحالات لعلاج الإسهال الشديد، ويعتبر الببافرين، أحد المركبات المستخرجة من الأفيون، مكونًا رئيسيًّا في بعض الأدوية المضادة للإسهال، ويعمل الببافرين على تقليل حركة الأمعاء، مما يساعد على تقليل تكرار الإسهال وتخفيف الأعراض المصاحبة له، وهذا يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص في الحالات التي تكون فيها الأدوية الأخرى غير فعّالة.

الأفيون له دور في تحسين نوعية حياة بعض المرضى، واستخدام الأفيونات يمكن أن يساعد المرضى على التعامل مع الألم المزمن بشكل أفضل، مما يمكن أن يساهم في تحسين نومهم ووظائفهم اليومية ونوعية حياتهم العامة، ومن المهم الإشارة إلى أن استخدام الأفيون يجب أن يكون تحت إشراف طبي صارم لتجنب المخاطر المحتملة للإدمان والآثار الجانبية الأخرى.

مخاطر استخدام الأفيون

وأكد الدكتور أحمد السيد، أنه على الرغم من الفوائد الطبية العديدة للأفيون، فإنه يجب أن يتم استخدامه بحذر وتحت إشراف طبي صارم، لأنه يمكن أن يؤدي الاستخدام غير المنضبط للأفيون إلى الإدمان ومشاكل صحية خطيرة، ومن المهم أن يكون هناك توازن بين الاستفادة من الفوائد العلاجية للأفيون وبين الحد من المخاطر المرتبطة به.