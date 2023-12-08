فوائد الأفيون، مسكن قوي لآلام الأعصاب ويحسن المزاج

فوائد الأفيون، الأفيون من أشهر المخدرات المعروفة على مستوى العالم وللأسف قدرته على الذهاب العقل هي سبب شهرته وإقبال الشباب عليه.

وفوائد الأفيون، عديدة رغم أنه مادة مخدرة إلا أنه يدخل في صناعة معظم المسكنات القوية وأدوية الأعصاب لفوائده العلاجية.

أهمية الأفيون

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الأفيون من المواد التي تستخرج من نبات الخشخاش حيث يتم خروج سائل أبيض من شقوق نبات الخشخاش حيث تجفيف هذا السائل الأبيض حتى يجف ويتحول إلى اللون البني، ثم يدخل في صناعة أنواع المخدرات المختلفة خاصة الهيروين والكودايين، كما يدخل في صناعة العديد من الأدوية والمسكنات.

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الأفيون أخطر أنواع الإدمان

وأضاف السيد، أن الأفيون مادة مخدرة تعمل على تسكين الآلام بالجسم ورغم فوائدها الطبية فإنه يسبب الإدمان سريعًا حيث يقدم على هيئة أقراص ومادة سائلة للحقن وأيضًا بودر، وهو أخطر المواد المخدرة على مستوى العالم وله مضاعفات خطيرة.

فوائد الأفيون

وتابع، أن الأفيون له فوائد علاجية عديدة، ومن فوائد الأفيون:

يساعد في علاج الأرق.

يعمل على الاسترخاء والشعور بالراحة.

يزيد الشعور بالسعادة.

يحسن المزاج.

يساعد فى تسكين آلام الأعصاب.

يعمل على علاج تسكين آلام مرضى السرطان.

يعزز الصادرة الجنسية لدى الرجال.

يساعد علاج سرعة القذف.

يساعد في الوقاية من سرطان البروستاتا.

يساعد في تخفيف التهابات الأعصاب

يعمل على تحسين توازن الناقلات العصبية فى المخ.

يساعد في علاج الربو.

يعزز من صحة الجهاز الهضمي ويحسن عملية الهضم.

يساعد في التخلص من الاسهال ونزلات البرد والأنفلونزا والسعال.

يستخدم في التخدير في العمليات الجراحية.

فوائد الأفيون، فيتو

شروط تناول الأفيون

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن فوائد الأفيون تتم من خلال تناوله تحت إشراف طبي حيث يدخل في صناعة الأدوية وهذه الأدوية يحدد جرعاتها الطبيب المعالج على حسب الحالة، حيث لا يتم تناوله بشكل مباشر سواء فى التدخين أو الحقن الوريدية بل يكون من خلال أدوية طبية ينصح بها الطبيب بجرعات محددة.

أضرار الأفيون

وأكد الدكتور أحمد السيد على أنه لا يجوز تناول الأفيون كمادة مهدئة أو تساعد على الاسترخاء وبدون إشراف طبي لأن الأمر هنا يتحول إلى إدمان وللأسف إدمان الأفيون من أصعب أنواع الإدمان ولا يمكن التخلص منه بسهولة وله مضاعفات خطرة، منها:

مشاكل الجهاز الهضمي كالإمساك.

عدم التركيز وعدم القدرة على التفكير.

الشعور بالتشوش.

الهلاوس السمعية والبصرية.

الحزن والاكتئاب.

التبلد واللامبالاة.

مشاكل الجهاز العصبى.

عدم انتظام ضربات القلب.

مشاكل التنفس والالتهاب الرئوي

مشاكل فى الكبد

نزيف المخ.

يؤثر بالسلب على القدرة الجنسية ويقلل من إفراز هرمون الذكورة وهو التستوستيرون لدى الرجال.

يسبب النزيف وجلطات المخ.