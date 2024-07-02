الصحة تكشف مخالفات مراكز علاج الإدمان الخاصة.. مواد مخدرة وعمالة غير مؤهلة وتشغيل بدون ترخيص.. خط ساخن للإبلاغ عن الأماكن المخالفة

شنت وزارة الصحة والسكان، حملات تفتيش على مراكز علاج الإدمان الخاصة بعد الإبلاغ عن وجود عدد من المخالفات بها.

إغلاق 39 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي

وأعلنت وزارة الصحة عن إغلاق 39 منشأة خاصة لعلاج الادمان والطب النفسي، بمناطق المقطم ومدينة بدر بمحافظة القاهرة، والبدرشين بمحافظة الجيزة، ومدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ومدينة العبور بمحافظة القليوبية، وذلك لوجود مخالفات بتلك المنشآت.

خطة الوزارة للمرور على مراكز علاج الإدمان الطبية الخاصة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا لخطة الوزارة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة لإحكام الرقابة عليها، فقد تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمجلس القومي للصحة النفسية والإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، للمرور على عدد من المراكز الخاصة والتي تروج لأنشطتها على صفحات التواصل الاجتماعي، وتمارس نشاط علاج الإدمان بدون وجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية المقدمة.

مخالفات مراكز علاج الإدمان الخاصة

من جانبه، أشار الدكتور حسن محمود حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إلى ضبط العديد من المخالفات بهذه المنشآت تنوعت ما بين "عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وتشغيل عمالة غير مؤهلة، وحيازة مواد مخدرة، وعدم تطبيق اشتراطات الأمان"، كما تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية غير المرخصة، بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها”، مؤكدا أنه تم غلق وتشميع تلك المنشآت، وإحالة كافة المخالفات لجهات التحقيق.

إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة

وأكد حسن محمود حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير الترخيص، والتأكد من أمان ونظافة الأماكن المتعاملة مع المرضى، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة حرصا على صحة وسلامة المرضى.

أضاف أنه يمكن للمواطنين التواصل مع المجلس القومي للصحة النفسية، وذلك للتأكد من ترخيص المنشآت أو الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن 01207474740.

الهدف الأساسي من التفتيش هو حماية المريض من الاستغلال ومن الممارسات الخاطئة

وأكدت وزارة الصحة أن الهدف الأساسي من التفتيش هو حماية المريض من الإستغلال ومن الممارسات الخاطئة، وتقنين أوضاع الأماكن التي يتم احتجاز المرضى بها تحت مسمى أماكن علاجية.

وأوضحت أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتلك المراكز، ما بين إجراء الغلق الإداري للمنشأة وتوجيه إنذارات لتلافي المخالفات.

وأكدت وزارة الصحة أنه يتم توفير الرعاية الصحية للمرضى في المنشآت المخالفة، وتوجيههم لمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في مختلف المحافظات، طبقا للتوزيع الجغرافي، حيث قامت الأمانة بتوفير عدد كاف من الأسرة للمرضى، الراغبين في استكمال العلاج الداخلي أو توجيههم لتلقي العلاج بالعيادات الخارجية، بالمستشفيات التابعة للأمانة، والتي يبلغ عددها ٢٤ مستشفى ومركزا، وتقدم الخدمة العلاجية طبقا للمعايير العلمية المتعارف عليها دوليا وتحت مظلة قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 وتعديلاته رقم 210 لسنة 2020.