الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس الأمن الداخلي الإسرائيلي ينضم لمحادثات وقف إطلاق النار

رئيس جهاز الأمن الداخلي
رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، فيتو

 ذكرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن  رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) رونين بار توجه جوًّا إلى مصر لمواصلة المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

 

مواصلة القتال حتى تحقق أهداف الحرب

 وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقق أهداف الحرب، ويجب ألا يسمح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة.

وقال نتنياهو في بيان إن  إسرائيل ستعمل على إعادة أكبر عدد من الرهائن الأحياء.

 

وتخلت حماس عن مطلب رئيس بأن تلتزم إسرائيل أولًا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع اتفاق، وفق "رويترز".

وقال مصدر من حماس  قبل وقت سابق مشترطًا عدم الكشف عن هويته؛ نظرًا لسرية المحادثات، إن الحركة ستسمح بدلًا من ذلك بتحقيق هذا الهدف من خلال مفاوضات في المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع.

نتنياهو: أي اتفاق بشأن غزة يجب أن يضمن مواصلة القتال حتى تحقيق أهداف إسرائيل

جدار أريحا.. تفاصيل وثيقة حذرت إسرائيل من هجوم حماس قبل عام (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

إسرائيل إطلاق النار في غزة هجوم حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

مواد متعلقة

15 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة

بدر عبد العاطي: مصر لن تقبل بديلا للأونروا في غزة، واستخدام سلاح الجوع غير مقبول

مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية، مفوض الأونروا: لا مكان آمن فى غزة

الأكثر قراءة

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

قرار لوزير الصحة بشأن صرف العلاج المجاني بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية

قرار رئاسي بتولي مصطفى مدبولي شئون الإصلاح الإداري بدرجة وزير بالإضافة لمهام منصبه

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

قرار جديد حول أزمة اتحاد العمال ووزير العمل السابق

موديست يعود إلى ملاعب أوروبا من بوابة تركيا

منوعات

المزيد

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، الطماطم تواصل الارتفاع في سوق العبور

انخفاض أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

لليوم الثاني، أسعار البيض تواصل الارتفاع في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل عمل اللجنة الفنية المختصة بفحص مزاعم تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل القرآن يعالج الأمراض؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

"لا تحزن إن الله معنا"، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية