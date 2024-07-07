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رياضة

وزير الرياضة وعلام يحفزان المنتخب الأولمبي، واللاعبون يتعاهدون على القتال في الأولمبياد

أشرف صبحي في مران
أشرف صبحي في مران المنتخب الأولمبي، فيتو

المنتخب الأولمبي، شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم تدريبات المنتخب الأولمبي لكرة القدم.. وكان في استقباله جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وذلك تحفيزا للاعبين والجهاز الفني قبل السفر للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من 24 يوليو الجاري إلى 25 أغسطس المقبل.

 وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وهم: اللواء مشهور والكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب والإعلامي إيهاب الكومي، إضافة إلى وفد شركة الملابس الراعية للمنتخبات.

مباراتان وديتان أمام أوكرانيا والعراق

وينتظم حاليا المنتخب الأولمبي تحت قيادة مديره الفني البرازيلي ميكالى فى معسكر مغلق بالقاهرة، يختتم الأربعاء المقبل قبل المغادرة إلى مدينة بوردو الفرنسية لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17 يوليو الجاري، ثم السفر إلى مدينة نانت الفرنسية استعدادا لأول لقاء رسمي مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو.

وزير الرياضة بإسعاد المصريين

المنتخب الأولمبي، والتقى وزير الشباب والرياضة مع اللاعبين وجهازهم الفني بقيادة البرازيلى ميكالى بعد الانتهاء من التدريبات.

 وطالبهم بالتركيز من أجل إسعاد المصريين وأنه يراهم محاربين على حد وصف ميكالى لهم فى كلامه معهم.

 وأضاف د. أشرف صبحي أن الأولمبياد هى حصاد سنوات من التكوين والتعب والصبر والمثابرة بالنسبة للاعبين وللجهاز الفني الذى يثق فيه تمام ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والكابتن بركات المشرف على المنتخب وكل أفراد المجلس، وأنه يأمل أن يذهب أحفاد الفراعنة بعيدا فى الأولمبياد بعد المستوي المبهر الذى شاهده العالم العربي والإفريقي وصفق له فى بطولة أفريقيا بالمغرب.  

جمال علام يشيد بحماس اللاعبين

ومن جانبه، أشاد جمال علام بالروح العالية التى شاهدها خلال متابعته للتدريبات، معربا عن ثقته فى الجهاز الفني واللاعبين.

 وشهد اللقاء معاهدة اللاعبين بقيادة محمد النني وأحمد زيزو وإبراهيم عادل للوزير ورئيس اتحاد الكرة على تقديم أقصى ما لديهم من أجل إسعاد الشعب المصري فى الأولمبياد.

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