محافظ الجيزة: إنشاء مسطحات خضراء بالطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من المشروعات القومية والحيوية الهامة الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للوقوف علي نسب تنفيذ للأعمال.

وشملت جولة المحافظ تفقد مشروع الممشي السياحي بدءا من كوبري عز وحتى الطريق الدائري نطاق حي الهرم.

وكلف محافظ الجيزة الشركة المنفذة بالالتزام بالاشتراطات الهندسية في تنفيذ الأعمال ورفع نواتج ومخلفات الأعمال أولا بأول لتحقيق السلامة للمركبات المترددة علي الطريق.

كما وجه محافظ الجيزة بإنجاز نسب تنفيذ أعمال تجهيز طبقة الطريق والرصف مشددًا على ضرورة الإلتزام بالمعايير الفنية والقيمة التقديرية في أعمال طرح البارتشن ( المحلات والمطاعم ) الحضارية الكائنة بالممشى السياحي والبالغ عددها ٤٠ بارتشن مع توفير ساحات إنتظار بالسعة الكافية لخدمة المترددين علي الممشي لعدم إعاقة الحركة المرورية.

رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير

كما تفقد النجار مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير وشملت طريقي مصر اسكندرية الصحراوي والفيوم.

واطلع محافظ الجيزة علي أعمال انشاء اللاندسكيب والزراعات والمسطحات الخضراء علي جانبي تلك الطرق، موجها الشركة المنفذة بتلافي عددًا من الملاحظات بالأعمال المنفذة وتطبيق المعايير الصحيحة للدفع النفقي والكابلات الكهربائية لخدمة تلك الأعمال.

محافظ الجيزة يتفقد مشروع انشاء عددًا من المواقف الحضارية

وتفقد محافظ الجيزة مشروع انشاء عددًا من المواقف الحضارية وساحات الإنتظار بالقطاعات المغطاه بترعه المريوطية فيصل بمنطقة كوبري الصحابة.

ووجه محافظ الجيزة الشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال لافتتاح مواقف السرفيس الحضارية في اسرع وقت ممكن لتحقيق الاستفادة منه للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ونجوي السعيد مدير مديرية الطرق وعفاف عبد الحارس مدير مديرية الإسكان وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.