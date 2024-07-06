السبت 06 يوليو 2024
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أخبار مصر

تحرك من محافظة الجيزة لإنهاء مشكلة انقطاع المياه بمنطقة الطوابق

تنفيذ خط مياه جديد
تنفيذ خط مياه جديد
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في أولي الخطوات التنفيذية على الأرض لحل المشكلات التي تواجه المواطنين، كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بوضع حل جذري للمشكلات المتعلقة بانقطاعات المياه وضعف الضغوطات بمنطقة الطوابق فيصل نطاق حي الهرم، والتي تعد من أكبر المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بمحافظة الجيزة. 

تنفيذ خط مياه جديد

وشدد المحافظ علي ضرورة رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمة بأعلي مستوي  وبالجودة المطلوبة مشيرًا إلي أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد انتهت من الدراسات اللازمة لحل المشكلة وقد تم البدء في تنفيذ خط مياه قطر ٤٠٠مم بطول ١٥٠م من طريق المريوطية حتي شارع المنشية ليربط منطقة الطوابق بخط ١٠٠٠مم  وذلك لتوفير كميات المياه المطلوبة لمنطقة الطوابق وتحسين الضغوطات بالعديد من القطاعات المتأثرة.
 

وأوضح محافظ الجيزة أن الأعمال سوف تساهم في تحسين مستوي الخدمة بمناطق كعبيش والطوابق والصفا والمروة ومدينة عباد الرحمن بحي الهرم. 

وكلف المحافظ حي الهرم بالتواجد الميداني ومتابعة الأعمال وإزالة أي معوقات بالتعاون مع الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء والتشغيل.

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