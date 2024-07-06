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12 صورة ترصد افتتاح وزير الشباب منشآت رياضية جديدة بالجيزة

وزير الشباب والرياضة،
وزير الشباب والرياضة، فيتو
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واصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمرافقة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم السبت، ثالث جولاته الافتتاحية الموسعة، والتي اشتملت علي افتتاح العديد من المنشآت الرياضية والفاعليات الرياضية التي تأتي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، ويتم تنفيذها داخل نادي الطالبية بمحافظة الجيزة.
 

افتتاح ملعب كرة قدم سباعي

وقام وزير الرياضة بمصاحبة محافظ الجيزة ولفيف من قيادات الشباب والرياضة بافتتاح ملعب لكرة القدم السباعي وايضًا افتتاح ملعبين للكرة الطائرة، كما قام صبحي ومرافقيه بتفقد حمام السباحة المغطي للاطمئنان علي كافة الأمور المتعلقة  بالإجراءات الخاصة بأمن وسلامة حمام السباحة المغطي.
 

 بطولة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية

كما تابع  وزير الرياضة فعاليات بطولة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية والتي يستضيفها نادي الطالبية، وحرص وزير الرياضة علي مشاركة الاتحاد المصري للرياضة للجميع في المهرجان الترويجي الذي تنظمة الوزارة بالتعاون مع الاتحاد.
 

كما اختتم الدكتور أشرف صبحي  ومحافظ الجيزة جولتهما الافتتاحية بحضور فاعليات بطولة الألعاب الإلكترونية، وحرصا الوزير والمحافظ علي مشاركة الشباب والأسر الأنشطة الشبابية والفاعليات الرياضية التي يستضيفها النادي.

وعبر "صبحي "عن سعادته بالأنشطة المتعددة والمتنوعة التي يقدمها نادي الطالبية لمرتاديه والتي  شارك فيها الكثير من الشباب والأسرة المصرية حيث اشتملت الفاعليات التي تم تنظيمها اليوم علي أنشطة متنوعة استهدفت مختلف الأعمار السنية.

وعبر المهندس عادل النجار عن سعادته بأن تشهد أولى انشطته كمحافظ للجيزة افتتاح عدد من الملاعب الجديدة وكذا رفع كفاءة عدد من المنشأت الرياضية بعدد من أحياء المحافظة.
 

وأكد محافظ الجيزة على سعى المحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاتاحة كافة الانشطة والرياضات للشباب بكافة أنحاء المحافظة.

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