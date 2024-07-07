جيش الاحتلال يرصد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأحد، أنه رصد إطلاق عشرات الصواريخ والقذائف من لبنان نحو إسرائيل خلال الساعة الأخيرة.

حزب الله يطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل

وفي السياق ذاته ذكرت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم رصد 7 عمليات اعتراض على الأقل في منطقة الجليل الأدنى.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال

وفي وقت سابق أعلن حزب الله اللبناني، قصف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بالصواريخ وتحقيق إصابة مباشرة.

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