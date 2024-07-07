استشهد في غارة إسرائيلية على غزة، حماس تنعى القيادي بوزارة العمل إيهاب الغصين

نعت حركة حماس اليوم الأحد، وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين الذي استشهد في غارة إسرائيلية علي قطاع غزة، مؤكدة فشل مخططات الاحتلال في ضرب صمود الشعب الفلسطيني.

وقالت مصادر فلسطينية، لـ ميديل إيست نيوز، إن إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل استشهد في غارة جوية إسرائيلية على غرب مدينة غزة اليوم الأحد.

غارة إسرائيلية قطاع غزة، فيتو

استشهاد الغصين في استهداف منزل غرب مدينة غزة

وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا غرب المدينة شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين، بينهم مسؤول كبير.

استشهاد زوجة الغصين وبناته

وكانت زوجة الغصين وبناته قد استشهدوا في هجوم إسرائيلي سابق على غزة.

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