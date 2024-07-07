ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 38 ألفا و135 شهيدا
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيدا و123 مصابا.
حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 38 ألفا و135 شهيدا و87 ألفا و828 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم استُشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال، لمنزل بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة.
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