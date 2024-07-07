انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا في مياه البحر الصغير بالدقهلية
انتشلت قوات الانقاذ النهري في محافظة الدقهلية، جثمان شاب لقي مصرعه غرقا، حيث جرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وذلك إثر نزوله للاستحمام في إحدي الترع، بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
غرق طالب ثانوية عامة في مياه البحر الصغير
تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المنزلة، بتلقي بلاغ من الأهالي، بوجود غريق في مياه البحر الصغير وعدم تمكن الأهالي من انتشاله.
تحرك أمني وانتشال الجثمان
انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة، لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري، وبتمشيط المياه تم العثور علي الجثمان وانتشاله، وبالفحص تبين أن الجثمان لشاب يدعي صلاح محمد غزي، طالب بالصف الثاني الثانوي، مقيم مدينة المطرية
انتشال جثة شاب
تم انتشال جثمان الشاب، ونقله مشرحة مستشفي المنزلة، ووضعه ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة
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