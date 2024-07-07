محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ومستشفى طلخا

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة مفاجئة منفردًا بشوارع مدينة المنصورة ومستشفي طلخا للوقوف علي مستوى النظافة والاشغالات وانتظام الحركة المرورية وتقديم الخدمات الطبية للمرضي.

محافظ الدقهلية يتجول بشوارع تلمنصورة

وتجول اللواء " مرزوق " في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية ورصد تجمعات لـ القمامة والإشغالات ووجه علي الفور لرؤساء الأحياء شرق وغرب المنصورة بسرعة التعامل معها

الشوارع المستهدفة

وشملت الجولة شوارع (الجيش - قناة السويس - جديلة - عبدالسلام عارف - الترعة - آداب - الجلاء - جيهان - أحمد ماهر - شارع الجمهورية - المشاية السفلية) حيث رصد تجمعات للقمامه بهذه الشوارع ووجود إشغالات بشكل كبير من الباعة الجائلين بشارع الجلاء وخروج أصحاب الكافيهات بشارع قناة السويس عن أماكنهم الي الشارع مما يعيق الحركة المرورية.

حملات نظافة ورفع الإشغالات بالشوارع

ووجه اللواء " مرزوق " لرؤساء المنطقه المركزية ( حي شرق - حي غرب - مركز المنصوره ) بتكثيف أعمال النظافة بمختلف شوارع مدينة المنصورة الرئيسية والفرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه النباشين، ورفع الاشغالات سواء كانت باعة جائلين أو أصحاب محلات أو مطاعم او كافيهات وغيرها بتكثيف التواجد المروري في الشوارع.

وكلف " المحافظ " العميد هشام دياب مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري في الشوارع والمناطق الأكثر ازدحامًا بمدينة المنصورة لتيسير الحركة المرورية وخاصة اوقات الذروة الصباحية والمسائية.

محافظ الدقهلية ينفقد استقبال مستشفي طلخا

كما تفقد اللواء " مرزوق " استقبال مستشفي طلخا والتقي المرضي واطمئن علي صحتهم والخدمة المقدمة لهم ووجه لمدير المستشفي بسرعة استبدال الترولي الخاص بنقل المرضى الي الاستقبال بترولي جديد، وكلف وكيل وزارة الصحة بمتابعة تقديم الرعاية الطبية للمرضي والمترددين علي المستشفيات.

وأكد " المحافظ " علي أن العمل علي مدار 24 ساعة من الشارع ولا تواجد لمسئول داخل مكتبه الجميع مع المواطنين بالشارع، مشيرًا إلي أن العمل الميداني هو سر النجاح من خلاله يتم اكتشاف المشاكل وحلها وتلبية مطالب المواطنين.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضبط الشارع والمرور علي كافة القطاعات الخدمية للتأكد من تأدية الخدمات للمواطنين علي أكمل وجه، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.