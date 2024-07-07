الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ومستشفى طلخا

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة مفاجئة منفردًا  بشوارع مدينة المنصورة ومستشفي طلخا للوقوف علي مستوى النظافة والاشغالات وانتظام الحركة المرورية وتقديم الخدمات الطبية للمرضي.

محافظ الدقهلية يتجول بشوارع تلمنصورة 

وتجول اللواء " مرزوق " في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية ورصد تجمعات لـ القمامة والإشغالات ووجه علي الفور لرؤساء الأحياء شرق وغرب المنصورة بسرعة التعامل معها 

الشوارع المستهدفة

وشملت الجولة شوارع (الجيش - قناة السويس - جديلة - عبدالسلام عارف - الترعة - آداب  - الجلاء - جيهان - أحمد ماهر - شارع الجمهورية - المشاية السفلية) حيث رصد تجمعات للقمامه بهذه الشوارع ووجود إشغالات بشكل كبير من الباعة الجائلين بشارع الجلاء وخروج أصحاب الكافيهات بشارع قناة السويس عن أماكنهم الي الشارع مما يعيق الحركة المرورية.

حملات نظافة ورفع الإشغالات بالشوارع 

ووجه اللواء " مرزوق " لرؤساء المنطقه المركزية ( حي شرق - حي غرب - مركز المنصوره ) بتكثيف أعمال النظافة بمختلف شوارع مدينة المنصورة الرئيسية والفرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه النباشين، ورفع الاشغالات سواء كانت باعة جائلين أو أصحاب محلات أو مطاعم او كافيهات وغيرها بتكثيف التواجد المروري في الشوارع. 

وكلف " المحافظ " العميد هشام دياب مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري في الشوارع والمناطق الأكثر ازدحامًا بمدينة المنصورة لتيسير الحركة المرورية وخاصة اوقات الذروة الصباحية والمسائية.

محافظ الدقهلية ينفقد استقبال مستشفي طلخا
كما تفقد اللواء " مرزوق " استقبال مستشفي طلخا والتقي المرضي واطمئن علي صحتهم والخدمة المقدمة لهم ووجه لمدير المستشفي بسرعة استبدال الترولي الخاص بنقل المرضى الي الاستقبال بترولي جديد، وكلف وكيل وزارة الصحة بمتابعة تقديم الرعاية الطبية للمرضي والمترددين علي المستشفيات.

وأكد " المحافظ " علي أن العمل علي مدار 24 ساعة من الشارع ولا تواجد لمسئول داخل مكتبه الجميع مع المواطنين بالشارع، مشيرًا إلي أن العمل الميداني هو سر النجاح من خلاله يتم اكتشاف المشاكل وحلها وتلبية مطالب المواطنين.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضبط الشارع والمرور علي كافة القطاعات الخدمية للتأكد من تأدية الخدمات للمواطنين علي أكمل وجه، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاستقبال الخدمات الطبية الجمهورية الباعه الجائلين الخدمة المقدمة الرعاية الطبية للمرضى المنطقة المركزية رفع الاشغالات بالشوارع مستشفي طلخا وكيل وزارة الصحة

مواد متعلقة

للتصدي للتكدس، أول تكليف من محافظ الدقهلية لمدير المرور

محافظ الدقهلية: ربنا يعيننا على قضاء حوائج المواطنين

محافظ الدقهلية يستمع لمطالب المواطنين عقب الاحتفال بالعام الهجري (صور)

محافظ الدقهلية يبدأ مهام عمله باحتفالات العام الهجري الجديد (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

خلل كهربي مميت بالقلب، جمال شعبان يكشف السبب الحقيقي لوفاة أحمد رفعت

النيابة تستدعي إمام عاشور في واقعة مول الشيخ زايد

شيكابالا يهاجم رابطة الأندية لعدم تأجيل مباريات الدوري بعد وفاة أحمد رفعت

ميدو يكشف عورات الكرة المصرية بعد وفاة أحمد رفعت: الفاسدون وصلوا لقمة إدارتها (فيديو)

مفاجأة في التقرير الطبي لـ شيرين عبد الوهاب بعد اعتداء حسام حبيب عليها

نائب في سؤال برلماني حول مؤهلات وزير التعليم: التراجع عن الأخطاء أفضل

العربية ادمرت، أول تعليق من نشوى مصطفى بعد تعرضها لحادث سيارة

أول تحرك من الشباب والرياضة للتحقيق في سفر الراحل أحمد رفعت

منوعات

المزيد

أم بريطانية تختار الموت الرحيم بسبب زوجها

من بينها السعودية والكويت، موجة حر شديدة تضرب دول عربية

120 كيلو من أسلاك الذهب و100 من الفضة، مراسم تغيير كسوة الكعبة (فيديو)

علماء صينيون يصنعون مادة جديدة لتبريد المنازل

المزيد

خدمات

المزيد

الكيلو يبدأ من 280 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد 7-7-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 7 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تكشف سبب بدء العام الهجري بشهر المحرم

أمين الفتوى بدار الإفتاء: الهجرة علمتنا أن الإنسان يمكنه أن يبدأ من جديد في أي لحظة

ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما ضوابط الاختلاط بين الجنسين؟

المزيد
الجريدة الرسمية