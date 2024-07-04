الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المباحث تحقق في اتهام "أوكرانية" بالاعتداء على سيدة في التجمع الخامس

اتهام أوكرانية بالتعدي
اتهام أوكرانية بالتعدي على سيدة بالتجمع الخامس، فيتو

اعتدت سيدة أوكرانية على إحدى قاطني التجمع الخامس بعد اصطدام سيارة السيدة الأوكرانية بسيارة متوقفة وانقلاب السيارة المتحركة.  

وكانت مباحث التجمع الخامس تلقت بلاغا باعتداء سيدة أوكرانية على سيدة مصرية بعد اصطدام سيارة السيدة الأوكرانية بسيارة متوقفة داخل كمباوند شهر. 

وبالفحص تبين صحة البلاغ وقيام السيدة الأوكرانية بالتعدي بالضرب والسب والقذف بألفاظ خادشة على السيدة المصرية، وتم اصطحابهما لمقر قسم شرطة التجمع الخامس لمباشرة التحقيقات. 

أبطال فيلم Deadpool and Wolverine في تعاون جديد مع فرقة Stray Kids

مش مهم!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

مباحث التجمع الخامس عمليات النجد أوكرانيا كمبوند شهير قسم شرطة التجمع

مواد متعلقة

أبطال فيلم Deadpool and Wolverine في تعاون جديد مع فرقة Stray Kids

سفينة الحاويات دالي، تاريخ حافل بالكوارث.. اصطدمت برصيف ميناء أنتويرب ببلجيكا عام 2016.. وانهيار جسر بالتيمور آخر مصائبها الكبرى

قرارات حكومية حاسمة.. مدبولي: خفض أسعار السلع بنسبة 15% إلى 20% خلال 48 ساعة تصل لـ 30% بعد العيد.. فرق متابعة من مجلس الوزراء للأسواق

مدبولي للتجار والمصنعين: يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20%

ارتفاع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، قيمة الزيادة الجديدة، المحافظات تبحث تعريفة الركوب، والسيسي يحسم مصير سعر رغيف الخبز المدعم

الأكثر قراءة

إثيوبيا تقع في شر أعمالها، خبراء يكشفون ورطة أديس أبابا في سد النهضة

مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بشأن الحكومة الجديدة

في أول يوم عمل للحكومة، خبر سار من رئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

الزمالك يتسلم رسميا رخصة المشاركة الافريقية بعد حل أزمة بوطيب

مواعيد جولات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

بعد اعتراض الشارع على بعض الأسماء، مدبولي للمواطنين: أعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل

مجموعات قوية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

منوعات

المزيد

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

ظل يأكل حتى مات، النشطاء يكشفون سر وفاة مدون طعام فلبيني شهير فجأة (فيديو)

الإكوادور تضبط 3 أطنان كوكايين في شحنة موز متجهة لروسيا

العثور على بقايا رفات طفل بعد تعرضه لهجوم تمساح في استراليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي DXY، هبوط جديد بحركة التداولات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يشارك بـ9 بطولات خلال الموسم المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية