حركة المحافظين 2024، السيرة الذاتية الكاملة لـ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

حصلت “فيتو” على السيرة الذاتية الكاملة لـ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ".



اللواء طارق مرزوق عبد المغنی سید أحمد يعمل حاليا محافظ الدقهلية اعتبارًا من 4 يوليو 2024.

ولد محافظ الدقهلية في 21 يوليو 1962 محافظة البحيرة.

وتخرج من كلية الشرطة بتاريخ: 25/7/1984، ومتزوج وله من الابناء ثلاثة.

" المؤهلات الدراسية والعلمية "

• ليسانس حقوق وشرطة بتقدير جيد مرتفع عام 1984 كلية الشرطه.

• دبلوم إدارة الأزمات والكوارث - الجامعة الامريكية بتقدير جيد جدًا

عام 2011 .

" جهات العمل "

1. مديرية أمن القاهرة في الفترة من 25/8/ 1984 حتي 5 /8/ 1999:

• قسم شرطة روض الفرج من 25/8/1984 حتى 9/10/1986

• الإدارة العامة لمباحث القاهرة - رئيس مباحث شرطة المرافق من 10/10/1986 حتى 5/8/1999.

• تخصص في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري بنطاق محافظة القاهرة - ضبط العديد من قضايا ( الرشوة - إستغلال النفوذ - الإضرار بالمال العام ).

2 - مديرية أمن سوهاج في الفترة من 6 / 8 / 1999 حتي 5 / 8 / 2002

• مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية من 6/8/1999 حتى 4/8/2000.

• مدير مكتب أمن سوهاج من 5/8/2000 حتى 5/8/2002.

3- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في الفترة من 6/ 8/ 2008 حتي 1/ 8/ 2015:

• مفتش بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام من 6/8/2002 حتى 10/8/2003.

• مفتش بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال من 11/8/2003 حتى 8/8/2009 .

• مدير إدارة المعلومات ومركز الحاسب الالى من 9/8/2009 حتى 5/4/2011.

• مدير إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام من 6/4/2011 حتى 16/12/2012.

• مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال من 17/12/2012 حتى 1/8/2015 .

4 - مديرية أمن أسوان:

• مساعد مدير أمن أسوان من 2/8/2015 حتى 1/8/2017.

5- مديرية أمن القاهرة في الفترة من 2/8/ 2017 وحتي 1/ 12/ 2019

• نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق من 1/8/2017 حتى 31/7/2019.

• نائب مدير أمن القاهرة من 1/8/2019 حتي 1/ 12/ 2019 .

6- مديرية أمن الجيزة:

• مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة من 2/ 12/ 2019 حتي 11/ 1/ 2021

7 - قطاع الحماية المجتمعية:

• مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية ( قطاع السجون سابقًا) الفترة من 12/1/ 2021 وحتي 31/1/ 2024 وكان له دور بارز في إدارة شئون السجون وتحسين أوضاعها أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية مما عكس صوره إيجابية عن واقع حقوق الإنسان في مصر.

• مستشار السيد وزير الداخلية لقطاع الحماية الاجتماعية من 1/2/2024 حتى 3/7/2024.

8- محافظًا للدقهلية إعتبارًا من 4/7/2024.

" الدورات والفرق التدريبية "

1. فرقة مكافحة جرائم الأموال العامة عام 2003 من معهد تدريب ضباط الشرطة.

2. فرقة الإعداد الساسي للحاسب الآلي عام 2003 من إدارة التدريب بالمعلومات والتوثيق.

3. التحقيقات في جرائم غسل الأموال عام 2004 من إدارة التدريب بمكافحة المخدرات.

4. دورة في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2006 من مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية.

5. دورة في مجال حقوق الإنسان عام 2007 من معهد تدريب ضباط الشرطه.

6. دورة منع الإنشطة الإرهابية عام 2008 من قطاع مباحث أمن الدولة.

7. دورة التنشيطية للمعلومات الجنائية عام 2010 من معهد علوم المباحث والعلوم الجنائية.

8. دورة إعداد قائمة التقييم الذاتي لإتفاقية مكافحة الفساد للخبراء المصريين عام 2012 من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.



" المأموريات الخارجية "

1. البرتغال لشبونة: أكتوبر 2004 للمشاركة في الدورة التدريبية التي نظمها المعهد العام للشرطة القضائية والعلوم الجنائية بالتنسيق مع برنامج التعاون الدولي الأوربي " ميدا " في مجال مكافحة جرائم التزييف والتزوير وغسل الأموال بالعاصمة البرتغالية " لشبونة ".

2. المملكة المتحدة - لندن: أكتوبر 2008 وذلك لإلقاء محاضرة بعنوان " التجربة المصرية في مجال جرائم التزييف والتزوير وغسل الأموال " مشاركة من الجانب المصرى فى الدورة التي نظمها برنامج التعاون الدولي الأوربي " ميدا ".

3. فرنسا ليون: يوليو 2011 للمشاركة في فعاليات الإجتماع الثاني لجهات الإتصال لدى مبادرة إسترداد الأموال المسروقة " ستار " الذي عُقد بمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " إنتربول " بمدينة ليون الفرنسية، ممثلًا لوزارة الداخلية المصرية.

4. النمسا - فيينا: يونيو 2012 للمشاركة في الاجتماع الدولى لفريق إستعراض تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية " فيينا ".

5. قطر الدوحة: يناير 2013 للمشاركة في ورشة العمل الإقليمية بعنوان ( منع تمويل الإرهاب ومكافحة إساءة إستخدام أموال القطاعات غير الهادفة للربح ) بالعاصمة القطرية " الدوحة ".

6. بيروت - لبنان: إبريل 2013 للمشاركة في فعاليات المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز ومكافحة الفساد بالعاصمة اللبنانية " بيروت ".

7. النمسا - فيينا: مايو 2013 للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالعاصمة النمساوية " فيينا ".

8. بنما: نوفمبر 2013 للمشاركة ضمن الوفد المصرى فى اجتماعات الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف لإتفاقية مكافحة الفساد بالعاصمة البنمية " بنما ".

9. إيطاليا - روما: مايو 2014 للمشاركة في فعاليات الإجتماع الأول لخبراء مجموعة العمل الخاصة بتعقب الأصول من متحصلات الجريمة وتحديد مكان تواجدها والتحفظ عليها، بالعاصمة الإيطالية " روما ".

10. الولايات المتحدة الأمريكية - الأمم المتحدة: ديسمبر 2014 للمشاركة في فعاليات الإجتماع الثاني الخبراء مجموعة العمل الخاصة بتعقب الأصول من متحصلات الجريمة وتحديد مكان تواجدها والتحفظ عليها.

" إسهامات وجهود أخرى "

• المشاركة في الاجتماع الذي نظمه مجلس وزراء الداخلية العرب بالتنسيق مع وزارة العدل بمقر جامعة الدول العربية، لمراجعة مشروع الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة من 15/6/2009 حتى 18/6/2009.

• إلقاء العديد من المحاضرات لدى معهد تدريب ضباط الشرطة للدارسين من دول الكومنولث في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال.

" الأنواط والمكافآت "

• تكريم مادى من وزير الداخلية في إحتفالات الشرطة بيوم التميز عام 2001.

• منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى.

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