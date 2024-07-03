الأربعاء 03 يوليو 2024
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حوادث

دفن جثة غريق في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

جثة، فيتو
جثة، فيتو
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صرحت النيابة العامة بدفن جثمان طفل لقي مصرعه غرقًا في ترعة الإبراهيمية،  وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

الأجهزة الأمنية في المنيا 

 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع طفل غرقا في ترعة الإبراهيمية في محافظة المنيا.

قوات الإنقاذ النهري في المنيا 

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "أحمد. م" 15 عاما مقيم في قرية المطاهرة البحرية التابعة إداريًا لمركز المنيا.

 

مشرحة مستشفى المنيا العام

تم انتشال جثمان الطفل من قبل قوات الإنقاذ النهري وإيداعه داخل مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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ترعة الإبراهيمية النيابة العامة قوات الإنقاذ النهرى قوات الإنقاذ النهري في المنيا

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