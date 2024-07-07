العدد (620) من «فيتو» وأبرز عناوينه: حكومة الولادة المتعثرة
عصام كامل يكتب: طابور السماسرة..وحديث النائب العام عن العمولات والرشوة
حكومة الولادة المتعثرة
مدبولي يعقد 65 اجتماعا لحسم القائمة النهائية للتشكيل الوزاري.. وهذا سر “المخاض الصعب” لوزارته الجديدة شخصيات ذات خبرة دولية ترفض تولي حقائب وزارية لأسباب مختلفة.. وحركة المحافظين خلال أيام
ما تبقى من ٣٠ يونيو
١١ عامًا من التحولات والتغيرات العاصفة بعد ثورة الإطاحة بالإخوان
تراجع ملحوظ فى دور المعارضة والأحزاب السياسية.. وسياسيون ونواب وخبراء يطالبون بـ«انفتاح سياسي» وإصلاح اقتصادي حقيقي
خريطة أفلام صيف ٢٠٢٤
تعاون جديد بين هنيدي ومنى زكى.. وبيومي فؤاد بطلا أمام ليلى علوى
تأكيدا لـ «فيتو».. تأجيل انتخابات ممثلى أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة لمخالفة الإجراءات