الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (620) من «فيتو» وأبرز عناوينه: حكومة  الولادة  المتعثرة

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (620) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: طابور السماسرة..وحديث النائب العام عن العمولات والرشوة

حكومة  الولادة  المتعثرة

مدبولي يعقد 65 اجتماعا لحسم القائمة النهائية للتشكيل الوزاري.. وهذا سرالمخاض الصعبلوزارته الجديدة شخصيات ذات خبرة دولية ترفض تولي حقائب وزارية لأسباب مختلفة.. وحركة المحافظين خلال أيام

ما تبقى من  ٣٠ يونيو

١١ عامًا من التحولات والتغيرات العاصفة بعد ثورة الإطاحة بالإخوان

تراجع ملحوظ فى دور المعارضة والأحزاب السياسية.. وسياسيون ونواب وخبراء يطالبون بـ«انفتاح سياسي» وإصلاح اقتصادي حقيقي

خريطة أفلام صيف ٢٠٢٤

تعاون جديد بين هنيدي ومنى زكى..  وبيومي فؤاد بطلا أمام ليلى علوى

تأكيدا لـ «فيتو».. تأجيل انتخابات ممثلى أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة لمخالفة الإجراءات

السماسرة العمولات العام المتعثرة حكومة مدبولى وزارية المحافظين يونيو هنيدي زكى فؤاد علوى بالجيزة

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