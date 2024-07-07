لحظة شن طيران الاحتلال غارة على غزة (فيديو)

رصدت تقارير صحفية فلسطينية لحظات شن طيران الاحتلال غارة على قطاع غزة.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، أنه تم انتشال 4 شهداء وعدد من المصابين بعد قصف مدرسة العائلة المقدسة التي تأوي نازحين غرب مدينة غزة.

#شاهد | لحظة شن طيران الاحتلال غارة على غزة، قبل قليل. pic.twitter.com/c9wG4IjePV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 7, 2024

طائرات الاحتلال تقصف مدرسة أخرى في غزة



وجاء في بيان هيئة الدفاع المدني الفلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مدرسة العائلة المقدسة غرب مدينة غزة، فيما أكدت وقوع شهداء ومصابين.

وتعد هذه المجزرة هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، فبالأمس قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

