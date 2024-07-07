الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

لحظة شن طيران الاحتلال غارة على غزة (فيديو)

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 رصدت تقارير صحفية فلسطينية لحظات شن طيران الاحتلال غارة على قطاع غزة.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، أنه تم انتشال 4 شهداء وعدد من المصابين بعد قصف مدرسة العائلة المقدسة التي تأوي نازحين غرب مدينة غزة.

طائرات الاحتلال تقصف مدرسة أخرى في غزة


وجاء في بيان هيئة الدفاع المدني الفلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مدرسة العائلة المقدسة غرب مدينة غزة، فيما أكدت  وقوع شهداء ومصابين.

وتعد هذه المجزرة هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، فبالأمس قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.
 

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