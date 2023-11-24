توحيد لون البشرة والتخلص من البقع والتصبغات من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على وجه مشرق وخالى من العيوب.

وعادة تكون الوصفات الطبيعية هى الحل الامثل فى تفتيح البشرة وتوحيد لونها والتخلص من البقع بها وذلك لأن ليس لها أضرار جانبية.

قناع الكركم والعسل لتفتيح البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع العسل والكركم لتفتيح البشرة وتوحيد لونها.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة عسل

نصف ملعقة كركم

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وذات لون واحد.

ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق ونقدم بعمل تدليك للبشرة لمدة 5 دقائق.

ثم نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

هذا القناع يجدد خلايا البشرة ويوحد لونها ويرطبها ويقلل فرص ظهور التجاعيد المبكرة.

نكرر هذا القناع مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

قناع العسل والكركم لتوحيد لون البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.