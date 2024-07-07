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خارج الحدود

البحرية الإيرانية تكشف ملابسات تعرض المدمرة "سهند" لحادث بالخليج العربي

مدمرة إيرانية، فيتو
مدمرة إيرانية، فيتو

ذكرت البحرية الإيرانية، اليوم الأحد، إن المدمرة "سهند" انقلبت خلال إصلاحها عند الرصيف في ميناء بندر عباس، جنوبي البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن بيان للبحرية أن المدمرة "فقدت توازنها بسبب تسرب المياه"، مضيفة: "لحسن الحظ... بدأت السفينة تعود لتوازنها سريعًا".

 

إصابة عدة أشخاص في حادث المدمرة الإيرانية

ولم تحدد الوكالة زمن وقوع الحادث، حيث نشرت وسائل إعلام رسمية صورة لسفينة مقلوبة وقالت إنه تم نقل عدة أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية اليوم الأحد أن المدمرة الإيرانية " سهند" تعرضت لحادث في مياة ميناء بندر عباس الخليج العربي في عاصمة محافظة هرمزجان الإيرانية.

وأضافت الوكالة أن بعض التقارير الإيرانية أفادت بغرق جزء من السفينة تحت الماء، ولم تذكر مهر طبيعة الحادث التي تعرضت له المدمرة الإيرانية.

وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع عند مدخل ميناء بندر عباس الساحلية، جنوب غرب إيران بالقرب من مدخل الخليج العربي.

تصاعد التوترات في الشرق الأوسط  بعد تزايد هجمات الحوثي

مدمرة، فيتو

ويتصاعد التوتر في البحر الأحمر بشكل متزايد، بعدما كثف الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة التي بدأوها منذ بداية ديسمبر الماضي على السفن الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر، ردًا على هجوم إسرائيل على قطاع غزة.

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