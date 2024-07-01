هيئة موانئ البحر الأحمر: انتهاء موسم الحج البري بميناء نويبع بنجاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر انتهاء موسم الحج البري بميناء نويبع البحري بنجاح حيث لم تتلق غرفة العمليات التي قام اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة بتشكيلها لمتابعة موسم الحج لهذا العام أي شكاوى من الشركات السياحية أو الحجاج خلال الموسم.

وقامت غرفة العمليات بتذليل جميع الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام لحسن سير العمل والظهور المشرف أثناء موسم الحج.





وتم الانتهاء من استقبال 6105 حاجا و148 باص حج على متن العبارتين آيلة، وكوين نفرتيتي من خلال رحلات مكوكية لسرعة نقل الحجاج وتم التنسيق مع مدينة نويبع وإدارة المرور لسرعة خروج اتوبيسات الحجاج من الميناء كما قام أعضاء المجتمع المينائى بالتعاون والتنسيق من أجل سرعة إنهاء الإجراءات للحجاج وتذليل كافة العوائق لخدمة حجاج بيت الله الحرام.



واشادت التوكيلات الملاحية والشركات السياحية بجهود مواني البحر الأحمر فى تنظيم موسم الحج لهذا العام مما كان له أثره فى نجاح موسم الحج لهذا العام.