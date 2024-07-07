الأحد 07 يوليو 2024
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حوادث

النيابة تستدعي إمام عاشور في واقعة مول الشيخ زايد

إمام عاشور
إمام عاشور

أمرت النيابة العامة، باستدعاء إمام عاشور لاعب النادى الأهلى لاستكمال التحقيقات فى واقعة اتهام فرد أمن له بالتعدى عليه داخل مول بالشيخ زايد.

وكانت النيابة فى وقت سابق أخلت سبيل اللاعب بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.

أخبار الحوادث: كواليس التحقيق مع إمام عاشور بتهمة التعدي على أمن المول.. إحالة قضية الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي إلى الطب الشرعي

كواليس التحقيق مع إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن بمول شهير


 

 ساعتان قضاهما إمام عاشور لاعب النادي الأهلي داخل سرايا نيابة الشيخ زايد لاستجوابه حول اتهامه بالتعدي بالضرب على فرد أمن بمول شهير، قبل أن تقرر إخلاء سبيله بكفالة ٥ آلاف جنيه.

 

النيابة تتهم عاشور بالتعدي على فرد الأمن وإصابته

 واجهت نيابة زايد تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة زايد أول وثاني، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.

ودافع عاشور عن نفسه بأنه تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، تخبره بأن مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول على إثر قولها له إن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

قال عبد الله مصطفى فرد الأمن المعتدى عليه من إمام عاشور لاعب النادي الأهلي: "أؤدي عملي زي أي إنسان طبيعي في مجال عمله، يوم الأربعاء الساعة 7 إلا الربع صباحًا واقف في مكان عملي تفاجأنا بنجم مصر إمام عاشور دخل علينا بسرعة فائقة وكان في حالة ثورة فأعطيت إشارة بعدم اعتراضه لتجنب أي مشاكل".

وذكر المجني عليه؛  طالبت من  الكابتن إمام عاشور نفهم الموضوع فلقيته لف مرة واحدة وبدأ يشتم ويعلي صوته ويطلق ألفاظًا بذيئة، ولقيته مندفع علي وبيمسكني من الجاكيت والقميص علشان أنا المشرف والمسؤول عن الأمن. 
 

وأوضح فرد الأمن المجني عليه بان إمام عاشور أدعى تعرض زوجته للمعاكسة أثناء خروجها من السينما الساعة 5 الصبح، وقال لنا يا ولاد تييت أنا مراتي اتعاكست، قلت له مراتك اتعاكست احنا مالنا كأفراد أمن.. وليه لم تقدم شكوى عشان نعرف نجيب حقها، ومفيش حد قدم اي شكاوى عن معاكسة في التوقيت ده.

واستطرد في حديثه؛ زوجة إمام عاشور أدعت بأنها تعاكست في  حفلة سينما الساعة 3 إلا ربع الفجر ليه ما بلغتناش وهي كانت معاها كتيبة شباب على كلامها إخواتها وعلى إخواته، وما اتخانقوش وما اتحمقوش ليه وما وصلتيش للأمن ليه علشان الأمن يجيب لك حقك تالت.

وقال المجني عليه، لاعب النادي الأهلي مسك القميص والجاكيت ولقيت الضرب اشتغل فيا من كذا حد وزمايلي متدخلوش لإننا مش هنتخانق ولا هنعملها معرك وانا أغمى علي بعد لما اتضربت من الحاشية اللي تبع إمام عاشورمشيرا بأنه كان الأفضل يتخانق مع اللي كانوا مع مراته وسيبوها تتعاكس.

وأشار بأنه يواصل الإجراءات القانونية وهياخد حقه بالقانون ولن يفعل مثل ما عمله إمام عاشور، مشيرا إلى تحرير محضر يوم 20 يونيو بالواقعة الخاصة باعتداء إمام عاشور علي، وبقيت 12 ساعة في قسم الشرطة لعمل الإجراءات، وتم التحقيق معنا في النيابة وتم سماع شهود العيان، ولا صحة أننا تصالحنا.

واختتم حديثه قائلا: انا جوا المول مسمعتش بوقوع أي مشكلة خاصة بإن زوجة إمام عاشور تعرضت للتحرش أو المعاكسة وبعد مراجعة الكاميرات تبين إن مفيش أي معاكسة.

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