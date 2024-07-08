يصل لـ 40 جنيهًا.. انخفاض كبير في سعر السلع الغذائية بالأسواق.. أبرزها الشاي والزيت والفول والمكرونة.. وهذه أحدث الأسعار

سجلت أسعار السلع الغذائية انخفاضات ملحوظة في الأسواق، وتشمل أسعار الزيت والشاي والبقوليات والمكرونة، بانخفاضات تصل لـ 40 جنيهًا في الكيلو، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض في أسعار السلع الغذائية التي شهدت انخفاضًا في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

10 جنيهات انخفاضا في سعر الفول المعبأ بالأسواق

انخفض سعر الفول المعبأ بنحو 10 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 51.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 30 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

1.6 جنيه انخفاضا في سعر الفول السائب بالأسواق

انخفض سعر الفول السائب بنحو 1.6 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 41.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

13 جنيهًا انخفاضا في سعر الفول المعبأ مجروش بالأسواق

انخفض سعر الفول المعبأ مجروش بنحو 13 جنيهًا، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ مجروش نحو 51.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ مجروش من 30 إلى 106 جنيهات للكيلو.

2.6 جنيه انخفاضا في سعر العدس المعبأ بالأسواق

انخفض سعر العدس المعبأ بنحو 2.6 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 65.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 40 إلى 110 جنيهات للكيلو.

2.1 جنيه انخفاضا في سعر العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

انخفض سعر العدس الأصفر المعبأ بنحو 2.1 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 66.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار عدس أصفر المعبأ من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

8.6 جنيه انخفاضا في سعر العدس بجبة بالأسواق

انخفض سعر العدس بجبة بنحو 8.6 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبة نحو 59.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس بجبة من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

2.8 جنيه انخفاضا في سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

كما انخفض سعر الدقيق المعبأ بنحو 2.8 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

2.5 جنيه انخفاضا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

انخفض سعر السكر المعبأ بنحو 2.2 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 35.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 27 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

3 جنيهات انخفاضا في سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

انخفض سعر المكرونة المعبأة بنحو 3 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 29.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 24 إلى 36 جنيهًا للكيلو.

1.6 جنيه انخفاضا في سعر المكرونة السائبة بالأسواق

انخفض سعر المكرونة السائبة بنحو 1.6 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 25.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 20 إلى 32 جنيهًا للكيلو.

15 جنيهًا انخفاضًا في سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

انخفض سعر زيت عباد الشمس بنحو 15 جنيهًا، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 80.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 55 إلى 120 جنيهًا للتر.

24 جنيهًا انخفاضًا في سعر زيت الذرة بالأسواق

انخفض سعر زيت الذرة بنحو 24 جنيهًا، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 95.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 150 جنيهًا للتر.

40 جنيهًا انخفاضًا في سعر الشاي بالأسواق

انخفض سعر الشاي انخفاضات تراوحت ما بين 25.6 جنيه إلى 40 جنيهًا في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليبلغ متوسط سعر الشاي نحو 247.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار الشاي من 60 إلى 300 جنيه للتر.