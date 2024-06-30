هل يرتفع سعر السكر على بطاقات التموين أول يوليو؟ التموين تجيب

يتساءل المواطنون عن أسعار السكر على بطاقات التموين مع بداية صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات أول شهر يوليو.

وذلك بعد تصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه طلب زيادة سعر كيلو السكر في بطاقة التموين ليصبح 18 جنيها بدلا من 12.60 جنيه.

زيادة سعر كيلو السكر على بطاقات التموين

وكان المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، قال إنه لم يتم طرح زيادة سعر كيلو السكر إلى 18 جنيها علي بطاقة التموين والأمر ربما يكون محل دراسة، مؤكدا أنه لا يوجد أي تغيير في أسعار السلع التموينية حتى الآن، والدولة تراعي محدودي الدخل قبل اتخاذ أي قرار يمس المواطنين.

ثبات أسعار السلع التموينية لشهر يوليو

ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار السلع التموينية المقررة داخل منظومة الدعم على بطاقات التموين لشهر يوليو ومن بينها سعر السكر، حيث أن سعره على بطاقات التموين مازال بـ 12.5 جنيه، مع توافر مخزون استراتيجي من السلع داخل مخازن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة 4 أشهر.

أسعار بعض السلع التموينية الأساسية لشهر يوليو 2024

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12 جنيهًا و60 قرشًا.

-زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

- مكرونة 800 جم بسعر ١٥.٥ جنيه.

- مكرونة 400 جم بسعر ٧.٧٥ جنيهات.