الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أسعار الزيت اليوم الخميس 4-7-2024 بالأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار اليوم الخميس 4 يوليو 2024، بعد الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

أسعار الزيت في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 43 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 44 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 48 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 54 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 52 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 52 ألف جنيه.

سعر لتر زيت الذرة في الأسواق

وتراوح سعر زيت الذرة وزن لتر من 65 جنيهًا إلى 150 جنيها.

أسعار لتر زيت الذرة كريستال 

تراوح  سعر زيت الذرة كريستال ما بين 60 جنيهًا و170 جنيهًا للتر.

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

سعر زيت عباد الشمس في الأسواق

وبلغ متوسط  سعر زيت عباد الشمس نحو 89.5 جنيه للعبوة وزن لتر، وتراوحت أسعار لتر زيت عباد الشمس من 55 جنيهًا إلى 120 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزيت اسعار الزيت أسعار الزيت المكرر زيت عباد الشمس زيت الذرة اسعار زيت الصويا

مواد متعلقة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على تعيين هالة السعيد مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم

أخبار مصر: قرارات نارية من وزير الإسكان الجديد، ماذا قال ساويرس عن هالة السعيد، ترامب يعلن انسحاب بايدن، قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2025

سعاد محمد، مطربة السادات التي اضطهدها عبد الوهاب، وهذه قصة مشاركتها في أول فيلم عن قضية فلسطين

بدء امتحان مادة التوحيد لطلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 4-7-2024 في الأسواق

في فيديو مثير، ترامب يعلن انسحاب بايدن من سباق الرئاسة وينتقد خليفته

إحصائية أممية صادمة عن النزوح في غزة منذ بدء الحرب‎

منوعات

المزيد

بعد 12 عاما، كارفخال يفاجأ بمعلمته داخل معسكر إسبانيا في ألمانيا (فيديو)

إعصار بيريل يضرب جامايكا مع ارتفاع عدد الوفيات وانتشار الدمار

بعد سنة على إطلاقها، ثريدز تسجل 175 مليون مستخدم نشط شهريا

أكلت الأخضر واليابس، حرائق مرعبة تجبر 13 ألف شخص على ترك منازلهم في كاليفورنيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 4-7-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت اليوم الخميس 4-7-2024 بالأسواق

سعر اليورو بالبنك المركزي بداية تعاملات اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الخميس 04- 07- 2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

بعد توليه المنصب.. رسائل وزير التعليم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 4-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية