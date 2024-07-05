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اقتصاد

أسعار العدس وصلت كام النهاردة الجمعة 05- 07- 2024 في الأسواق؟

أسعار العدس اليوم،
أسعار العدس اليوم، فيتو

شهدت أسعار العدس، حالة من الاستقرار مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 في الأسواق، وفقا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية.

«فيتو» تستعرض  أسعار العدس في الأسواق وفقا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا أسعار العدس في المحال التجارية والسلاسل الغذائية وفقًا لجولة ميدانية في الأسواق، في السطور الآتية: 

أسعار العدس اليوم، فيتو

أسعار العدس الأصفر في الأسواق

وارتفع  سعر العدس الأصفر بنحو 70 قرشا في الكيلو، لتتراوح الأسعار ما بين 42 جنيهًا و90 جنيها.

أسعار العدس المعبأ في الأسواق

وارتفع  سعر العدس المعبأ، ليتراوح ما بين 44 جنيها و110 جنيهات.

سعر كيلو العدس بجبة في الأسواق

وانخفض سعر العدس بجبة بنحو 50 قرشا في الكيلو، ليتراوح ما بين 41 جنيها إلى 90 جنيها.

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 4-7-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 02- 07- 2024 في الأسواق

سعر كيلو الفول السائب بالأسواق

وانخفض سعر الفول السائب، لتتراوح الأسعار ما بين 30 و60 جنيهًا.

أسعار الفول المعبأ في الأسواق

ارتفع  سعر الفول المعبأ، ليتراوح من 34 جنيهًا إلى 95 جنيهًا.

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العدس اسعار العدس أسعار العدس المعبأ أسعار العدس الأصفر

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