الصناعات الغذائية: أوروبا تشدد إجراءات الفحص على عدد من السلع المصرية

خاطبت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات اعضائها بشأن الخطاب الوارد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن الخطابات الواردة للهيئة من شئون الاتحاد الأوروبي بقطاع التمثيل التجاري بالوزارة.

واشارت الغرفة الى انها متعلقة بقيام هيئة المواصفات الغذائية البريطانية، وهيئة المواصفات الغذائية الاسكتلندية بإجراء مراجعة على دخول السلع الغذائية والاعلاف المستوردة إعمالًا بلائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2019/1793 المعنية بالسلع الغذائية المستوردة غير ذات الأصل الحيواني والتي تشكل خطرًا على صحة المستهلك.

وتتضمن تلك المقترحات تشديد إجراءات الفحص على عدد من السلع الواردة من مصر (البرتقال – معجون الفول السوداني – ورق العنب)، علمًا بأن تلك التعديلات دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 7 مارس 2024.

2.1 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، أن صادرات الصناعات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 بلغت 2.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 34% وقيمة نمو 542 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 1.6 مليار دولار وتُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، جاءت كالتالي:

1- احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 166 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 11%.

2- السودان بقيمة 140 مليون دولار ونسبة نمو 162%.

3- فلسطين بقيمة 127 مليون دولار ونسبة نمو 63%.

4- ليبيا بقيمة 105 مليون دولار ونسبة نمو 19%.

5- الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 95 مليون دولار ونسبة نمو 29%.

6- هولندا بقيمة 88 مليون دولار محققة نسبة نمو 92%.

7- الجزائر بقيمة 88 مليون دولار محققة نسبة نمو 58%.

8- إسبانيا بقيمة 85 مليون دولار ونسبة نمو 156%.

9- إيطاليا بقيمة 81 مليون دولار ونسبة نمو 19%.

10- فى المركز العاشر الأردن بقيمة 74 مليون دولار ونسبة نمو 15% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023

أهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024

وبالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024

1- تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 227 مليون دولار وبنسبة نمو 25% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

2- يليها الدقيق والنشاء بقيمة 197 مليون دولار، محققة نسبة نمو 144%.

3- الفراولة المجمدة بقيمة 150 مليون دولار ونسبة نمو 25%.

4- السكر بقيمة 135 مليون دولار ونسبة نمو 0%.

5- زيوت طعام بقيمة 100 مليون دولار ونسبة نمو 171%.

6- الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 97 مليون دولار ونسبة نمو 125%.

7- عصائر بقيمة 94 مليون دولار ونسبة نمو 102%.

8- خضار مجمد بقيمة 87 مليون دولار ونسبة نمو 19%.

9- محضرات من الحبوب وبسكويت بقيمة 81 مليون دولار ونسبة نمو 30%.

10- محضرات خضر بقيمة 69 مليون دولار ونسبة نمو 30%. 30%.