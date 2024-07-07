الأحد 07 يوليو 2024
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الكشف على 1326 مريضا ضمن فعاليات قافلة طبية بالدقهلية (صور)

قافلة طبية بالدقهلية،
قافلة طبية بالدقهلية، فيتو

 أعلنت مديرية الـ صحة بالدقهلية الكشف على 1326 مريضا ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية بقرية النزهة.
 

توقيع الكشف على 1326 مريضا

 وأوضح الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة  انه توقيع الكشف على 1326 مريضا ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية خلال يومين بقرية  النزهة التابعة لمركز المنصورة، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

8 عيادات متنوعة في القافلة 

وضمت القافلة 8 عيادات متنوعة منها: (أطفال - باطنة - الجراحة - عظام - جلدية-  أسنان - نساء وتنظيم أسرة)، فضلًا عن معمل طفيليات، وأشعة x ray،

بيان القافلة الطبية 
وقد جاء بيان القافلة كالتالي:

باطنة    257
أطفال   152
جراحة   107                        
أسنان    165
عظام     208 
رمد     104
جلدية    154        

نسا وتنظيم أسرة 179

إجراء 299 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و69 حالة أشعة

وتم إجراء 299 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و69 حالة أشعة عادية، وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات لـ 110 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 20 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 10 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

توعية المواطنين بـ 33 ندوة تثقيفية

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 33 ندوة تثقيفية، و115 حالة استبيان، مؤكدًا  استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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