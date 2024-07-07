الكشف على 1326 مريضا ضمن فعاليات قافلة طبية بالدقهلية (صور)
أعلنت مديرية الـ صحة بالدقهلية الكشف على 1326 مريضا ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية بقرية النزهة.
توقيع الكشف على 1326 مريضا
وأوضح الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة انه توقيع الكشف على 1326 مريضا ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية خلال يومين بقرية النزهة التابعة لمركز المنصورة، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.
8 عيادات متنوعة في القافلة
وضمت القافلة 8 عيادات متنوعة منها: (أطفال - باطنة - الجراحة - عظام - جلدية- أسنان - نساء وتنظيم أسرة)، فضلًا عن معمل طفيليات، وأشعة x ray،
بيان القافلة الطبية
وقد جاء بيان القافلة كالتالي:
باطنة 257
أطفال 152
جراحة 107
أسنان 165
عظام 208
رمد 104
جلدية 154
نسا وتنظيم أسرة 179
إجراء 299 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و69 حالة أشعة
وتم إجراء 299 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و69 حالة أشعة عادية، وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات لـ 110 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 20 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 10 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.
توعية المواطنين بـ 33 ندوة تثقيفية
ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 33 ندوة تثقيفية، و115 حالة استبيان، مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.
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