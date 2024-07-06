صحة الدقهلية: تحقق معدل إنجاز 99.97% بمنظومة الشكاوى الحكومية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل صحة الدقهلية أن مديرية الشئون الصحية بالمحافظة حققت معدل إنجاز 99.97% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منذ بدء المنظومة.

عدد الشكاوي على منظومة الحكومية الموحدة

حيث استقبلت عددا من الشكاوى يصل إلى 13395 شكوى من بينها 11678 شكوى فردية ونحو 1717 شكاوى جماعية.

مديرية الشئون الأكثر استقبالا وتفاعلا

وأشار مكين، إلى أنه طبقا لتقرير رئاسة مجلس الوزراء كانت مديرية الشئون الأكثر استقبالا وتفاعلا مع شكاوى والتماسات المواطنين مشددًا على الاستجابة السريعة للقطاع الطبي مع الاستغاثات والتعاون مع غرفة عمليات التدخل السريع بمنظومة الشكاوى، حرصًا على أداء دور المديرية في تقديم أوجه الرعاية الطبية للمواطنين.

وأشاد بالتنسيق مع الجهات المرتبطة معها إلكترونيًا في تحقيق نسب استجابات متميزة للشكاوى والطلبات المسجلة.

كما أوضحت الدكتورة ولاء الرافعي مدير إدارة خدمة المواطنين والمشرفة على منظومة الشكاوى الموحدة، أن عدد الشكاوى الخاصة بمديرية الصحة عبر بوابة مجلس الوزراء هو (13395 ) إنه تم الرد على (13391) بمعدل انجاز كلي 99.97%.

مراجعة وفحص الشكاوى والطلبات والاستغاثات

وأكدت أن فرق العمل المختصة بالمنظومة والجهات قامت بمراجعة وفحص الشكاوى والطلبات والاستغاثات، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجتها وإزالة أسبابها.

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