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أخبار مصر

الصحة تطلق المرحلة الثانية من المسح الميداني للكشف المبكر عن البلهارسيا

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو
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أطلقت وزارة الصحة والسكان، المرحلة الثانية من المسح الميداني «المجاني»، الخاص بالكشف المبكر وعلاج أمراض (البلهارسيا، والفاشيولا، والطفيليات المعوية) في المجموعة الأولى التي تضم 15 محافظة، الذي يأتي تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة، وتحقيقا لرؤية «مصر 2030».

 

وضع خطة للعمل الميداني بالكشف المبكر وعلاج المصابين

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالقضاء على البلهارسيا عام 2025، فقد تم وضع خطة للعمل الميداني بالكشف المبكر وعلاج المصابين، تضمنت تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعتين، حيث بدأ العمل في المرحلة الثانية بالمجموعة الأولى، فيما بدأ المسح الميداني في أول يوليو الجاري، وتستمر فعاليات المرحلة الثانية لمدة 3 أشهر، في محافظات (دمياط، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، القليوبية).

ومن جانبه، استكمل الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، أن أنشطة المسح الميداني للمرحلة الأولى، استهدفت عينة قوامها 10% من سكان الريف، بجمع العينات المستهدفة من المنازل لعدد 4 ملايين و755 ألفا و280 مواطن.

وأضاف أن المجموعة الثانية تستهدف 12 محافظة أخرى، حيث يتم جمع العينات من 100 مواطن بشكل شهري، وفحصها وعلاج الحالات الإيجابية بالمجان، وذلك من خلال كل وحدة صحية بنطاق المحافظات المستهدفة.

 

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ومن جانبها، أشارت الدكتورة أماني الحبشي رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة، إلى أنه تم البدء في منظومة التجريع السنوي الثاني للمواطنين الذين يعملون بمهنة الصيد، وذلك بعقار «برازيكوانتل» الخاص بعلاج مرض البلهارسيا، في 16 محافظة شملت (الإسكندرية- الدقهلية- كفر الشيخ- الشرقية -الغربية - المنوفية- البحيرة- الجيزة- بني سويف- الفيوم - المنيا- سوهاج - قنا- أسوان- شمال سيناء- الأقصر) إلى جانب تجريع فرق الإنقاذ النهري.

 

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اهداف التنمية المستدامة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة رؤية مصر 2030 علاج على نفقة الدولة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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